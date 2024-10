Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:39

Güncelleme: 02.10.2024 - 09:39

Burs alan öğrenciler, eğitim hayatları boyunca aldıkları bursları daha sonra geri ödemezken kredi alan öğrenciler ise daha sonra aldıkları bu kredileri geri öderler. . Peki, KYK bursu ne zaman kesilir? KYK bursu hangi durumlarda krediye döner? İşte ayrıntılar...

KYK BURSU NE ZAMAN KESİLİR?

Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alınması,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

KYK BURSU KREDİYE DÖNER Mİ, HANGİ DURUMLARDA DÖNER?

Burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4'lük sistem üzerinden not ortalaması 2 ve üzeri, 100'lük sistem üzerinden not ortalaması 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmektedir. Not ortalaması bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülmektedir. Yani ödenen para başarısızlığın geçerli olduğu tarihten itibaren burs olarak değil kredi olarak ödenmeye başlanır.

Bu kapsamda öğrenciler başarısız bir dönem sonunda bursları krediye dönerse KYK’ya müracaat ederek kredilerini durdurabilirler. Eğer kredi olarak kullanmaya devam etmek isterseler de eğitim hayatları bittikten sonra kredilerini ödemeleri gerekiyor. Başarısızlıktan bursu krediye dönüşen öğrenciler tekrar başarılı olsalar dahi kredileri bursa dönüşmemektedir.