IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarı 10 Kasım'da başlayacak

Yayınlanma: 06.11.2023 - 15:39

Güncelleme: 06.11.2023 - 15:39

Salgının ardından tüm dünya, ekonomik anlamda farklı bir dalgalanmanın etkisi altına girdi. Son dönemde dünyadaki ekonomik istikrarsızlık eğitim dahil olmak üzere pek çok alanı da etkiledi. Bu durum Türkiye'deki eğitim sektörüne de yansıdı.



Geçen yıllarda Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin ücretleri kendi ayarlarındaki Avrupalı rakiplerine göre çok daha cazip konumdaydı. Fakat bu yıl Türkiye'deki bazı vakıf üniversitelerinin fiyatları rakiplerini geçti.

Türkiye'deki en iyi üniversitelerden biri 3 yıl önce 9 bin dolar seviyesindeyken, bugün 18 bin dolar seviyesine yükseldi. Bu durum dövizdeki yükseliş oranının da çok üzerinde yer aldı.

'Tüm dünyadaki eğitim fiyatlarında bir artış söz konusu'



Açıklamada görüşlerine yer verilen IEFT Yurt Dışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar, 'Hali hazırda tüm dünyadaki eğitim fiyatlarında bir artış söz konusu fakat ülkemizde bu yükseliş biraz daha yüksek boyutta. Tabii bunun altında pek çok neden vardır. Fakat bu yükseliş gençlerin Avrupa üniversitelerini değerlendirmesine yol açıyor. Son dönemde, daha önce yurt dışında eğitim almayı düşünmeyen pek çok genç Avrupa'daki üniversiteleri araştırmaya başladı. Yurt dışı eğitimi araştıran gençlerin sayısında ciddi bir yükseliş var.' ifadelerini kullandı.



Akar, Türk vakıf üniversitelerindeki bu fiyat yükselişinin Avrupa'ya giden öğrenci sayısında yükselişe neden olabileceğine değinerek, 'Dünya sıralamasında aynı ayarda olan üniversiteleri karşılaştırdığımızda Avrupa'dakiler şu an Türkiye'dekilere göre daha cazip fiyatlı kaldı. Almanya'da 20-30 bin, Hollanda'da 2-3 bin, İtalya'da 7-8 bin, Polonya'da 5 bin civarında Türk öğrencinin hali hazırda eğitim aldığını söyleyebiliriz.' açıklamasında bulundu.

Fuarda pek çok seviyede eğitim seçeneği incelenebilecek

Açıklamada yer verilen detaylara göre, Türkiye'de bazı vakıf üniversitelerinin fiyatları neredeyse İngiltere ve Amerika ile yarışır konuma yükseldi.



Türkiye'de en ucuz vakıf üniversitesi ücreti 5 bin dolarken en yükseği 19 bin dolara yaklaştı. Bu rakamlar İngiltere'de en ucuz 10 bin dolar iken en pahalı 40 bin dolar, ABD'de 10 bin dolarla 60 bin dolar ve Hollanda'da 7 bin dolarla 8 bin dolar arasında değişiyor.



Türk vakıf üniversitelerinin yurt dışında aldığı öğrenci sayısında ise ciddi bir yükseliş söz konusu oldu. Ancak yabancı öğrenci oranını artırmak için verilen yüzde 30, yüzde 50 burslar Türk öğrencileri zor durumda bırakabiliyor.

Türk gençleri Avrupa ve dünyadaki eğitim ücretlerini, kabul şartlarını, başvuru koşullarını öğrenmek için fuarda eğitim kurumu temsilcileriyle bire bir görüşebilecek.

Amerika, İngiltere, Almanya, Polonya, İtalya, İrlanda, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Kanada başta olmak üzere dünyanın 25 ülkesinden 200 üniversitenin katılacağı fuarda lisans eğitiminden yüksek lisans eğitimine kadar pek çok seviyede eğitim seçeneği incelenebilecek.



Fuar 10 Kasım'da İstanbul Hilton Kozyatağı Hotel'de başlayacak. 11-12 Kasım'da İstanbul Hilton Harbiye'de devam edecek. 14 Kasım Ankara Sheraton Hotel'den sonra 16 Kasım İzmir Ege Palas Business Hotel'de son bulacak.