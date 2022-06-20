İki günlük YKS maratonu sona erdi: Matematik kolay geldi

20 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci ve son gününde Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) yapıldı. Adaylardan bazıları gene heyecan ve stres nedeniyle kimliklerini evde unuttu, kimisi sınava son anda yetişti, kimisi de 1 dakika gecikme nedeniyle sınav salonlarına alınmadı. Adaylar, sınav salonlarında ter dökerken, aileler de her sınavda olduğu gibi bina dışında heyecanla çocuklarının çıkmasını bekledi.

Yaklaşık 3 milyon 250 bin adayın başvurduğu sınavın sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları üniversite hazırlık bölüm başkanlarının AYT yorumları şöyle:

MATEMATİK: Soru dağılımı önceki senelere benzerlik göstermekle beraber, sınavın geçen seneki AYT’ye göre kolay olduğu söylenebilir. Konulara hâkim olan öğrencilerin zorlanmadan yapabileceği bir sınav olmuş.

GEOMETRİ: Soru dağılımları daha önceki senelere göre benzer. Zorluk derecesi geçtiğimiz seneye göre daha kolay.

FİZİK: Soruların zorluk düzeyi orta derecededir.

KİMYA: Geçen senelere göre bilgiyi biraz daha yorumlatmayı amaçlayan bir sınav olmuş. Konulara hâkim olan, yorumlayabilen öğrenciler için yapılabilir bir sınav.

BİYOLOJİ: Orta düzeyde zorluğa sahip biyoloji testindeki soruların konu bilgisi tam, düzenli çalışan ve özümsemiş bilgiyi yorumlama becerisine sahip adayların beklentisini karşılayacak düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Soruların müfredata uygun olduğu ve çalışan öğrenci için çok zor olmadığı söylenebilir.

TARİH: Sınava giren öğrenciler tarih sorularında zorlanmış. Bilgiyi ölçen sorular sorulmuş.

COĞRAFYA: Kolay ve orta zorluktaki sorulardan oluşan bir sınav hazırlanmış.

FELSEFE GRUBU: Felsefe soruları yorumlayarak yapılabilir nitelikteydi. Psikoloji soruları temel psikoloji bilgilerinden hareketle yapılabilecek türdendi. Sosyoloji soruları parçaya dayalı olarak çıkarılabilecek yorum sorularından, mantık soruları ise temel mantık bilgileriyle çözülebilecek türden sorulardan oluşmuştur.

PUAN DEĞERİ DÜŞECEK

Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Koordinatörü Sibel Durak, “Testlerin getireceği puan, testin o seneki Türkiye soru çözüm ortalaması ve standart sapma değerlerine göre oluşur. Fen Bilimleri ve Türk Dili ve Edebiyatı sorularının zorluk derecesi geçen sene ile paralellik göstermektedir. Dolayısıyla ortalama ve puan değerlerinde belirgin farklılıklar olmayabilir. Ancak Matematik testi soruları geçen yıla göre daha kolay algılanmıştır. Bu durum Matematik Türkiye soru çözüm ortalamasının artmasına, soruların puan değerinin ise geçen yıla göre düşmesine sebep olabilir. Bunun sonucunda Matematik testinin YKS-SAY ve YKS-EA puanlarının oluşumundaki toplam katkı oranı geçen seneye göre azalacaktır” dedi.