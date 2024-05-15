Yayınlanma: 15.05.2024 - 11:24

Güncelleme: 15.05.2024 - 11:24

Milli Eğitim Bakanlığı 2. ortak sınavlar için örnek soruları da paylaştı. 2. dönem 2. ortak sınavların ne zaman yapılcağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, İkinci dönem ortak sınavları ne zaman? 2. dönem 2. yazılı sınav örnek soruları...

2. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

MEB tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 27 Mayıs - 07 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Ancak 8. sınıflar için uygulanacak LGS ile 12. sınıflar için düzenlenecek YKS nedeniyle söz konusu sınıfların sınavları bir hafta öne alındı.

Buna bağlı olarak 8 ve 12. sınıfların ortak sınavları 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak.

LGS sınavı 2 Haziran'da, YKS sınavı ise 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak.