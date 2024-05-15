Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:34

Güncelleme: 15.05.2024 - 10:34

Üniversite sınavı, her sene ÖSYM tarafından düzenleniyor .TYT-AYT ve YDT'den oluşan üniversite sınavı için bekleyen adaylar sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, YKS'ye kaç gün var? YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

Başvuruları şubat ayı içerisinde alınan YKS'nin ilk oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi günü saat 10:15'te (165 dk) uygulanacak. AYT 9 Haziran Pazar günü 10:15'te (180 dk) ve YDT ise 9 Haziran'da saat 15:45'te (120 dk) gerçekleşecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite sınavının sonuçları 17 Temmuz günü adayların erişimine sunulacak.