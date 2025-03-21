'İktidara yakın memur yetiştirme projesi' olan Milli Eğitim Akademisi'nde başkanlık esasları belli oldu: Bakan ne derse o!

Eğitim emekçilerinin tepki gösterdiği Milli Eğitim Akademisi'nde başkanlık esasları belli oldu. Akademi başkanı ‘Bakan tarafından verilecek görevleri yapmak’ ile yükümlü olacak.

'İktidara yakın memur yetiştirme projesi' olan Milli Eğitim Akademisi'nde başkanlık esasları belli oldu: Bakan ne derse o!
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Taylan Gülkanat
Yayınlanma: 21.03.2025 - 14:42

Millî Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan "Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı Yönetmeliği" 19 Mart 2025 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle; eğitim emekçilerinin “iktidara yakın memur yetiştirme projesi” olarak gördüğü ve eğitim fakültelerinin işlevsizleştirilmesine yol açacak olan olan Milli Eğitim Akademisi’nin başkanlığının; oluşumu, teşkilat yapısı, görevleri ile çalışma usul ve esasları belirlendi.

Yönetmeliğe göre Millî Eğitim Akademisi Akademik Kurulu oluşturulacak. Kurul, başkan ve on kurul üyesinden oluşacak ve ‘öğretmenlerin sahip olması gereken yeterliklerin belirlenmesi’ için çalışacak. Akademi başkanı da ‘Bakan tarafından verilecek görevleri yapmak’ ile yükümlü olacak. 

EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZLERİ DE AÇILABİLECEK

Millî Eğitim Akademisi Başkanlığı’na bağlı 9 hizmet birimi ve 1 özel büro da bulunacak. Başkanlık; Araştırma, İzleme ve Politika Geliştirme Daire Başkanlığı, Mesleki Gelişim Daire Başkanlığı, Hazırlık Eğitimi Daire Başkanlığı, Eğitim Yönetimi, Denetim ve Rehberlik Eğitimi Daire Başkanlığı, Mesleki Yeterlikler ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, Dijital İçerikler ve Yayınlar Daire Başkanlığı, Bütçe ve Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Maarif Arşivi ve Müzeler Daire Başkanlığı hizmet birimlerinden oluşacak. Yönetmeliğe göre millî eğitim uzmanı ve uzman yardımcıları başkanlık bünyesine atanabilecek veya görevlendirilebilecek. Ayrıca eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla gerekli görülen yerlerde eğitim ve uygulama merkezleri de açılabilecek.


Etiketler: #Milli Eğitim Akademisi

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