Milli Eğitim Akademisi'ne tepkiler sürüyor: 'İktidara yakın öğretmen yetiştirme süreci' başlayacak

Yayınlanma: 02.07.2024 - 17:56

Güncelleme: 02.07.2024 - 18:19

Eğitimcilerin tepki gösterdiği, AKP ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ısrar ve aceleyle yasalaştırmak istediği ÖMK 26 Haziran'da TBMM'ye sunuldu. Teklif, yarın Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda saat 14:00'te görüşülecek. ÖMK'de en çok tartışılan başlıklardan birisi Millî Eğitim Akademisi...

Öğretmenlerin sınavla alınacağı akademilerde "öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimi" yapılacak. Hazırlık eğitimi dört dönem olacak. Öğretmenlerin kadro için beklemesi gereken süre uzayacak. Öğretmenlere akademide 14 bin 190 TL aylık ücret verilecek. Eğitimcilerin ortak görüşü, akademinin eğitim fakültelerinin değerini yok edeceği ve öğretmenlere verilecek aylık ücretin yetersiz olduğu yönünde...

Konuya ilişkin gazetemize konuşan Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Alper Öğretici, "Milli Eğitim Akademisi eğitim fakültelerini yok sayan bir uygulama. Eğitim fakültelerinin içeriğindeki dersler değiştirilebilir, staj uygulamaları artıralabilir ama eğitim fakültelerinden mezun olan öğretmenlere akademi eğitimi vermenin uygun olmadığını düşünüyoruz" dedi.

Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Alper Öğretici

“İTİBARI ARTIRMAYACAK”

Öğretmenlere akademide verilecek olan aylık 14 bin 190 TL'nin kabul edilebilir bir ücret olmadığını söyleyen Alper Öğretici, "Biz, Milli Eğitim Akademisi'nin öğretmen itibarını artıracağını düşünmüyoruz. Akademi, öğretmen olmayı daha da zorlaştıracak. Biz bu uygulamayı vatandaşların çocuklarının öğretmen olmasını istemeyeceği bir durum olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

“OKUL YÖNETİCİLERİ MÜLAKATLA SEÇİLEBİLİR”

Milli Eğitim Akademisi'nde okul idarecilerinin de eğitim alacağını anımsatan Öğretici, "Okul idareci alımları ile ilgili maddede 'yazılı veya sözlü' ifadesi yer alıyor. Burada yetişecek okul yöneticileri mülakatla seçilebilir. Buradaki 'sözlü' ifadesine karşı çıkıyoruz" dedi.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Genel Başkanı Deniz Ezer

“EMEK SÖMÜRÜSÜ YASALLAŞACAK”

ÖMK'nin kabul edilecek bir kanun olmadığını belirten Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Genel Başkanı Deniz Ezer ise Milli Eğitim Akademisi ismi altında "Biat eden ve iktidara yakın öğretmen yetiştirme" sürecinin başlayacağını vurguladı. Akademide öğretmenlere verilecek aylık ücreti de eleştiren Ezer, "Öğretmen nasıl geçinecek? Cevabı yok. Akademide öğretmen ortalama 15-20 bin TL alırken, ders verecek akademisyen 5 katı kazanacak. Emek sömürüsü ve güvencesiz istihdam yasal hale gelmiş olacak" diye konuştu.

“AKADEMİSYENLERE DE HAKARET”

Milli Eğitim Akademisi ile birlikte Türkiye'de ilk defa diploması geçerli olmayan meslek grubunun öğretmenlik olacağını vurgulayan Ezer, "4 senede üniversitede öğretemeyen 2 senede akademide nasıl öğretecek? Üniversite ve akademisyenlere de hakaret bu durum" değerlendirmesinde bulundu.

“KEYFİ UYGULAMALARA AÇIK”

ÖMK'de öğretmenlere verilecek disiplin cezalarını da değerlendiren Ezer, "Kanunda, disiplin cezalarının ayrıntılı bir şekilde belirtilmesi, öğretmenlerin iş güvencesine yönelik açık bir tehdit ve tabiri caizse ögretmene bir sopa olarak kullanılabilecektir. Ayrıca, MEB’in geçmiş yıllardaki uygulamaları dikkate alındığında söz konusu cezaların uygulanmasında keyfi uygulamalara yol açabilecek açık noktalar bulunmaktadır" dedi.