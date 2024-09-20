İktidarın kamuda tasarruf adı altında taşımalı eğitimi kısıtlaması öğrencileri mağdur etti

Yayınlanma: 20.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.09.2024 - 04:00

Tasarruf önlemleri adı altında eğitimde kısıtlamalara gidilmesi, köy okullarının kapatılması ve taşımalı eğitim sistemine yönelik kararlar yüzünden çocuklar okula gidemiyor. Geçtiğimiz günlerde taşımalı eğitimin kapsamı 50 kilometreden 30 kilometreye düşürülmesinin yankıları devam ediyor. Bu karar sonrası zorlu kış şartlarında kırsal kesimde yaşayanlanların okula gitmesi adeta olanaksızlaştı. Veliler, öğrenciler, demokratik toplum örgütleri ve siyasiler karar sonrası özellikle kız çocuklarının okula erişim hakkının elinden alındığını söyledi.

PANSİYONA MECBUR BIRAKILDI

Van Gürpınar’a bağlı Erkaldı Mahallesi’nde yaşayan öğrenciler de yapılan bu değişiklik sonrası mağdur oldu. Köyde yaşayan 150 lise ve ortaokul öğrencisi servislerin kaldırılması nedeniyle ilçedeki okullarına gidemiyor. Köylerinin ilçeye gidiş-geliş 35 km. uzaklıkta olduğunu söyleyen Erkaldı Köyü Muhtarı Şahin Yavuz, öğrencilerin pansiyona mecbur bırakıldığını ancak ailelerin göndermediğini ifade etti. Erkaldı, “70 tane ilkokul öğrencisinden sadece birkaç tanesi okula gidiyor. Ortaokul ve liseye giden öğrenciler eğitimden uzak kaldı. Mahallede ilkokul olmasına karşın veliler öğrencilerin ortaokula geçtiğinde ulaşım sorunu yaşayacaklarını düşündükleri için ilkokul öğrencilerini de okula göndermemeye başladı” dedi.

Bolu’da da taşımalı eğitimin ortaöğretimde sonlandırılması karşısında onlarca öğrenci okula gidemedi. Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki kırsal mahallelerde yaşayan yüzlerce kız öğrenci ise yine aynı sebeplerden okula gidemiyor.

ERKEN YAŞTA EVLİLİK SORUNU

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise yoksul ailelerin çocuklarının eğitime erişimini engellediğini ifade ederek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Günaydın, “Bu değişiklik kız çocuklarının okulu terk etme ve erken yaşta evliliğe zorlanma eğilimini daha da güçlendirmeyecek mi? Buna ilişkin bir çalışma yapılması düşünülüyor mu?” diye sordu.

‘EĞİTİM HAKKI ENGELLENEMEZ’



CHP Bolu İl Teşkilatı, taşımalı eğitim sonrası okuma hakları ellerinden alınan öğrenciler için eylem yaptı. Eyleme Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ve Eğitim Sen de destek verdi. Öğrenci Veli Derneği Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, “Bolu’ya 30 kilometre uzaklıkta olan öğrencilerimizin ulaşım hakkı elinden alındığı için, okula gidemiyorlar. Buradan bir kez daha iktidara sesleniyoruz. Eğitim hakkı engellenemez” dedi.

