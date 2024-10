İktidarın planlı şekilde yaygınlaştırdığı imam hatip okullarında öğrenci sayısı sürekli azalıyor

Yayınlanma: 07.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.10.2024 - 04:00

İmam hatip ortaokulu ve liselerinde son beş yılda yaşanan erime devam ediyor. Öğrenci sayısı yüzde 12.33 oranında azalan bu okullarda 2019- 2020 öğretim yılında 1 milyon 273 bin 98 öğrenci varken 2023-2024 öğretim yılında bu sayı 138 bin 724 azalarak 1 milyon 134 bin 374’e düştü.

Öğrenci sayısının azalmasında üniversite yerleşme oranlarındaki düşüklüğün de etkili olduğu tahmin ediliyor.

Beş yıl önceki ve 2023-24 yılı istatistikleri karşılaştırıldığında hem imam hatip ortaokullarında hem de liselerinde örgün öğretimde okuyan öğrenci sayılarında önemli oranda bir azalma olduğu verilerin analizinden anlaşılıyor. Okullardaki kan kaybı her iki okul türündeki öğrencilerde de görülüyor. 5 yıl önceki istatistiklerde imam hatip ortaokullarında 777 bin 439 öğrenci olduğu verisi yer alırken bu sayının 2023-24’te yani 5 yıl sonra 691 bin 422’ye gerilediğini görüyoruz. Aradaki fark 86 bin 17. Kan kaybı sadece imam hatip ortaokullarında değil Anadolu imam hatip liselerinde de sürüyor. 20219-20’de söz konusu liselerde örgün öğretimde 495 bin 659 öğrenci okurken bu sayı 2023- 24’te 442 bin 952’ye gerilemiş. Öğrenci sayısı azalmasına rağmen her iki okul türünde derslik yapımına ve öğretmen atamasına devam ediliyor. Her iki okul türünde 2019- 20 öğretim yılında 61 bin 862 derslik bulunuyor, bir dersliğe imam hatip ortaokullarında 39.65 öğrenci liselerde ise 13.84 öğrenci düşüyordu. 2023- 24’te toplam derslik sayısı 62 bin 932’ye çıkarken öğrenci azalmasının da etkisiyle bir dersliğe ortaokullarda 26.74 öğrenci liselerde ise 11.95 öğrenci düşüyor.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi lüks donanımıyla dikkat çekiyor.



YÜZDE 84 LİSANSTA DEĞİL

Lise türlerinin 2024 üniversite lisans programlarına yerleştirme sonuçları:

1. Sosyal bilimler liseleri: Yüzde 50.78

2. Fen liseleri: Yüzde 47.05

3. Özel liseler: Yüzde 33.76

4. Anadolu liseleri: Yüzde 18.41

5. Anadolu imam hatip liseleri: Yüzde 16.44

VERİLER SÖYLEMİ YALANLADI

Eğitim uzmanı Alaaddin Dinçer, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2023- 24 istatistiklerinde en çok dikkati çeken veriler, diğer okullara göre daha çok destek ve teşvik alan imam hatip okullarında görülüyor. Veriler, milli eğitim bakanı’nın ‘toplumsal talep oldukça bu okulları açmaya devam edeceğiz’ söylemini doğrulamıyor” diye konuştu. Anadolu imam hatip liselerinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının da parlak olmadığına dikkat çeken Dinçer, “Bu liselerin sınıf mevcutlarının az olmasına, bunca siyasi ve ekonomik teşvik yapılmasına, her türlü hizmette öncelik verilmesine karşın öğrencilerin lisans programlarına yerleşme sonuçları, siyasi iktidarın hedeflerinin çok gerisinde kaldığını gösteriyor” dedi.