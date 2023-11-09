İlk ara tatil başlıyor... 9 günlük tatil ne zaman başlayacak?
Okullarda ilk ara tatil tarihi için geri sayım başladı. 19 milyondan fazla öğrenci için birinci ara tatil yarın başlayacak. Okullarda 20 Kasım Pazartesi günü tekrar ders zili çalacak.
2023-2024 eğitim ve öğretim yılının birinci ara tatili yarın başlıyor. 9 günlük tatil sonrası öğrenciler için 20 Kasım Pazartesi günü yeniden ders zili çalacak.
Öte yandan, kasım ayı ara tatilinde öğretmenlerin seminerleri son kez çevrimiçi yapılacak. Öğretmenler, mesleki eğitim sunumlarına katılacak.
İLK DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
19 milyondan fazla öğrenci için birinci dönem ise 19 Ocak tarihinde sona erecek. Öğrenciler, ikinci döneme de 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönem ara tatili ise 5 Nisan'da başlayacak, öğrenciler 15 Nisan'da ders başı yapacak.
İkinci dönemde 8'inci ve 12'nci sınıfların sınav maratonu var. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2023-2024 eğitim ve öğretim yılının son zili, 14 Haziran Cuma günü çalacak.
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