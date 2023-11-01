Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? 2023-2024 ara tatil kaç gün?
İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerini ilgilendiren ara tatil ne zaman başlıyor merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci ara tatilin ne zaman olacağını sorguluyor. Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? 2023-2024 ara tatil kaç gün?
Kasım ayının gelmesi ile beraber ilk ara tatilin ne zaman olacağı milyonlarca öğrenci merak ediliyor. Her yıl iki kez olmak üzere yapılan ara tatilin ilkinin kaç gün süreceği araştırılıyor. Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? 2023-2024 ara tatil kaç gün?
ARA TATİL NE ZAMAN?
1. Dönem ara tatili 13 - 17 Kasım 2023 tarihleri arasında yaşanacak.
2. Dönem ara tatili 8 - 12 Nisan tarihleri arasında olacak.
ARA TATİL KAÇ GÜN?
Ara tatiller hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.
15 TATİL NE ZAMAN?
15 Tatil, 22 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında olacak.
2024 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
2024 Yaz tatili 14 Haziran'da başlayacak.
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