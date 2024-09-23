Deprem mi oldu? 23 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Eylül 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 23 Eylül 2024 Türkiye'deki depremler...

Deprem mi oldu? 23 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2024 - 09:34

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 23 Eylül'de meydana gelen depremler...

23 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.09.23 08:23:03  39.1460   37.8042        2.0      -.-  2.5  -.-   AKCAKALE-KANGAL (SIVAS)                           

2024.09.23 08:16:56  36.3117   36.2580        1.5      -.-  1.6  -.-   ZULUFLUHAN-(HATAY)                                

2024.09.23 08:03:47  37.8232   36.2782       15.0      -.-  1.8  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    

2024.09.23 07:18:02  38.0212   27.5610        4.7      -.-  1.6  -.-   BUYUKKALE-TIRE (IZMIR)                            

2024.09.23 06:45:25  37.8108   36.6177        8.3      -.-  1.5  -.-   CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)                          

2024.09.23 05:49:36  39.7135   43.6613        8.5      -.-  2.0  -.-   ORMELI-DOGUBAYAZIT (AGRI)                         

2024.09.23 05:46:32  38.9553   27.7250        8.3      -.-  1.6  -.-   BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA)                   

2024.09.23 05:22:54  39.0075   37.4530       12.1      -.-  1.5  -.-   YENIKOY-KANGAL (SIVAS)                            

2024.09.23 05:03:24  38.3267   27.0658        9.6      -.-  1.3  -.-   TIRAZLI-KARABAGLAR (IZMIR)                        

2024.09.23 04:50:20  39.9325   40.8157        5.0      -.-  2.4  -.-   CAYKOY-ASKALE (ERZURUM)                           

2024.09.23 03:49:32  36.5190   31.0878       11.8      -.-  1.3  -.-   ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)                         

2024.09.23 03:44:46  38.9592   27.7298        9.0      -.-  1.4  -.-   BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA)                   

2024.09.23 03:21:39  37.7325   27.0035        5.6      -.-  1.8  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          

2024.09.23 03:18:47  40.2973   24.1288        6.8      -.-  1.8  -.-   YUNANISTAN                                        

2024.09.23 03:00:05  39.6792   43.9263        5.5      -.-  2.0  -.-   KUTLUBULAK-DOGUBAYAZIT (AGRI)                     

2024.09.23 02:02:21  37.6440   35.8625        5.6      -.-  1.3  -.-   KARABUCAK-KOZAN (ADANA)                           

2024.09.23 01:40:44  38.1008   38.2948        3.7      -.-  2.3  -.-   BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      

2024.09.23 01:28:20  37.8902   36.6877        6.1      -.-  1.3  -.-   SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)                       

2024.09.23 01:28:13  39.0048   40.7070       18.3      -.-  1.0  -.-   YENIBASLAR-(BINGOL)                               

2024.09.23 00:11:11  38.9587   27.7427        9.9      -.-  2.0  -.-   SUNNETCILER-AKHISAR (MANISA)


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #depremler

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