Deprem mi oldu? 23 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 23 Eylül 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 23 Eylül 2024 Türkiye'deki depremler...
Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 23 Eylül'de meydana gelen depremler...
23 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER
2024.09.23 08:23:03 39.1460 37.8042 2.0 -.- 2.5 -.- AKCAKALE-KANGAL (SIVAS)
2024.09.23 08:16:56 36.3117 36.2580 1.5 -.- 1.6 -.- ZULUFLUHAN-(HATAY)
2024.09.23 08:03:47 37.8232 36.2782 15.0 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2024.09.23 07:18:02 38.0212 27.5610 4.7 -.- 1.6 -.- BUYUKKALE-TIRE (IZMIR)
2024.09.23 06:45:25 37.8108 36.6177 8.3 -.- 1.5 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS)
2024.09.23 05:49:36 39.7135 43.6613 8.5 -.- 2.0 -.- ORMELI-DOGUBAYAZIT (AGRI)
2024.09.23 05:46:32 38.9553 27.7250 8.3 -.- 1.6 -.- BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA)
2024.09.23 05:22:54 39.0075 37.4530 12.1 -.- 1.5 -.- YENIKOY-KANGAL (SIVAS)
2024.09.23 05:03:24 38.3267 27.0658 9.6 -.- 1.3 -.- TIRAZLI-KARABAGLAR (IZMIR)
2024.09.23 04:50:20 39.9325 40.8157 5.0 -.- 2.4 -.- CAYKOY-ASKALE (ERZURUM)
2024.09.23 03:49:32 36.5190 31.0878 11.8 -.- 1.3 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
2024.09.23 03:44:46 38.9592 27.7298 9.0 -.- 1.4 -.- BUNYANOSMANIYE-AKHISAR (MANISA)
2024.09.23 03:21:39 37.7325 27.0035 5.6 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2024.09.23 03:18:47 40.2973 24.1288 6.8 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN
2024.09.23 03:00:05 39.6792 43.9263 5.5 -.- 2.0 -.- KUTLUBULAK-DOGUBAYAZIT (AGRI)
2024.09.23 02:02:21 37.6440 35.8625 5.6 -.- 1.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
2024.09.23 01:40:44 38.1008 38.2948 3.7 -.- 2.3 -.- BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)
2024.09.23 01:28:20 37.8902 36.6877 6.1 -.- 1.3 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)
2024.09.23 01:28:13 39.0048 40.7070 18.3 -.- 1.0 -.- YENIBASLAR-(BINGOL)
2024.09.23 00:11:11 38.9587 27.7427 9.9 -.- 2.0 -.- SUNNETCILER-AKHISAR (MANISA)
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