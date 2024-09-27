Yayınlanma: 27.09.2024 - 09:35

Güncelleme: 27.09.2024 - 09:35

Yeni eğitim-öğretim yılı büyük bir coşku ile başladı, öğrenciler ve veliler ise şimdiden ilk ara tatil olan kasım ara tatilinin tam tarihini merak ediyor. Peki, İlk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili ne zaman başlayacak?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Okullar 9 Eylül 2024 tarihinde yeni eğitim dönemine başladı. Birinci dönem 17 Ocak tarihinde sona erecek.

Öğrenciler 2024-2024 eğitim öğretim yılında birinci ara tatilini 11-15 Kasım tarihinde yapacak. Ara tatiller hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün sürecek.

Birinci dönemin sona ermesiyle yarıyıl tatili veya Sömestr tatili olarak da bilinen tatil başlayacak. Yarıyıl tatili 20 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran’da eğitim dönemi sona erecek.

Öğrenciler ikinci dönem ara tatilini ise 31 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında yapabilecek. Takvim şu şekilde;

Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024

İkinci ara tatil: 31 Mart- 4 Nisan 2025

Okulların kapanması: 20 Haziran 2025