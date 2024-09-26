Yayınlanma: 26.09.2024 - 09:37

Güncelleme: 26.09.2024 - 09:37

ÖSYM tarafından gelecek yıl yapılacak olan 2025 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Adaylar, sınav başvuru sürecini takip ederken, bir yandan da hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor ve sınavın başvuru ile oturum takvimine dair bilgileri merakla araştırıyor. Peki, MSÜ sınavı başvuru tarihi belli oldu mu? 2025 MSÜ ne zaman? İşte, ayrıntılar...

MSÜ SINAVI BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

2025 yılında ÖSYM tarafından yapılacak sınavların takvimi henüz açıklanmadı. 2024 yılı sınavları için ise ÖSYM, 2024 sınav takvimini 6 Kasım 2023 tarihinde duyurmuştu. Adaylar, 2025 sınav takvimi için yapılacak olan açıklamayı merakla bekliyor.

2025 MSÜ NE ZAMAN?

2025 MSÜ başvuru ve sınav tarihlerinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor. 2025 yılı MSÜ oturumunun, önceki yıllarda olduğu gibi yine mart ayında yapılacağı öngörülüyor. Adaylar, kesin tarihler için ÖSYM'den gelecek duyuruyu merakla bekliyor.