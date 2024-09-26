2024-2025 AÖL kayıt süreci ne zamana kadar devam ediyor? AÖL 1. Dönem sınav takvimi açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık öğretim lisesi (AÖL) sınavları 1. Dönem takvimi yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2024-2025 AÖL kayıt süreci ne zamana kadar devam ediyor? AÖL 1. Dönem sınav takvimi açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

2024-2025 AÖL kayıt süreci ne zamana kadar devam ediyor? AÖL 1. Dönem sınav takvimi açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2024 - 14:03

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının 1. dönem takvimini açıkladı. 2024-2025 Açık Öğretim Lisesi sınav tarihi, kayıt işlemlerinin sona ermesine yaklaşırken adayların dikkatini çekiyor. Peki, 2024-2025 AÖL kayıt süreci ne zamana kadar devam ediyor? AÖL 1. Dönem sınav takvimi açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte, ayrıntılar...

AÖL KAYIT SÜRECİ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDİYOR?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 dönemi kayıt süreci, 27 Eylül Cuma gününe kadar sürdürülecek.

2024-2025 AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Sınavlar, 81 ilde üç oturum halinde gerçekleştirilecek. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:

Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 10.00'da,

Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 14.00'te,

Oturum: 22 Aralık 2024 Pazar günü, Türkiye saati ile 10.00'da uygulanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖL sınav giriş belgesi, 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinde yayımlanacak.


Etiketler: #Açık Öğretim #Açık Öğretim Lisesi #AÖL

İlgili Haberler

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2.dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2.dönem sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler