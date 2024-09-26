Yayınlanma: 26.09.2024 - 14:03

Güncelleme: 26.09.2024 - 14:03

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının 1. dönem takvimini açıkladı. 2024-2025 Açık Öğretim Lisesi sınav tarihi, kayıt işlemlerinin sona ermesine yaklaşırken adayların dikkatini çekiyor. Peki, 2024-2025 AÖL kayıt süreci ne zamana kadar devam ediyor? AÖL 1. Dönem sınav takvimi açıklandı mı? AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte, ayrıntılar...

AÖL KAYIT SÜRECİ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDİYOR?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 dönemi kayıt süreci, 27 Eylül Cuma gününe kadar sürdürülecek.

2024-2025 AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Sınavlar, 81 ilde üç oturum halinde gerçekleştirilecek. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:

Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 10.00'da,

Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 14.00'te,

Oturum: 22 Aralık 2024 Pazar günü, Türkiye saati ile 10.00'da uygulanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖL sınav giriş belgesi, 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinde yayımlanacak.