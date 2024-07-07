Yayınlanma: 07.07.2024 - 13:35

Güncelleme: 07.07.2024 - 13:35

MEB tarafından yayınlanan takvime göre; birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak. Okula eğitim haftası kapsamında ise 1. sınıflar 2 Eylül'de ders başı yapacaklar. Peki, İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İlkokul kayıtlar başladı mı?

İLKOKUL 1. SINIF VE 5. SINIF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlayacak. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül’de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. MEB tarafından ilkokul öğrencilerinin kayıt tarihleriyle ilgili açıklama yapıldı. Millî Eğitim Bakanlığınca 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, adrese dayalı olarak yapıldı.

İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek.