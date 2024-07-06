KPSS DHBT 2024 sınavı başvuruları başladı mı? DHBT sınavı ne zaman?

2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sınav giriş belgelerinin yayımlanması ardından gözler KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavına çevrildi. Peki, KPSS DHBT 2024 sınavı başvuruları başladı mı? DHBT sınavı ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2024 - 10:37
KPSS DHBT 2024 sınavı başvuruları başladı mı? DHBT sınavı ne zaman?
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) bu yıl eylül ayında yapılacak. Peki, KPSS DHBT 2024 sınavı başvuruları başladı mı? DHBT sınavı ne zaman?

KPSS DHBT NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS DHBT başvuruları, 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

DHBT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.


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