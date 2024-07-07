KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu 2024 yılı yurt başvuru süreçleri YKS sınavına katılan gençlerin gündeminde. KYK başvuruları, süreç başladığında e-devlet üzerinden alınıyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvurusu nasıl yapı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2024 - 11:17
KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?
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KYK yurt ve burs araştırmaları başladı. Üniversite sınavı gerçekleşti, adaylar tercih dönemine yoğunlaştı. YKS tercih döneminin yanı sıra KYK yurt başvuru tarihleri gündemde. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK başvuru süreci henüz aşlamadı. Başvuruların YKS tercih sürecinin tamamen sona ermesinin ardından Ağustos ayı sonunda başlaması bekleniyor. 

KYK YURT BAŞVURU İLK KAYIT ÜCRETİ

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunuyor. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülüyor.


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