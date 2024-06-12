Yayınlanma: 12.06.2024 - 11:42

Güncelleme: 12.06.2024 - 11:42

Not ortalaması baz alınarak hesaplanan takdir ve teşekkür belgesinde 9-10-11-12.sınıf takdir teşekkür hesabı değişti. Peki, İlkokul ortaokul lisede kaç puanla takdir ve teşekkür alınır, nasıl hesaplanır?

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

TAKDİR TEŞEKKÜR SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

İlköğretim kurumları yönetmeliğine göre takdir teşekkür hesaplama işlemi, liseye göre farklılık gösterebilecek.

İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi ile ödüllendirilmektedir.