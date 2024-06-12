İlkokul ortaokul lisede kaç puanla takdir ve teşekkür alınır, nasıl hesaplanır?
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sınıf Takdir ve teşekkür kaç puanla alınır, sorusu ilkokul ortaokul lise öğrencileri tarafından merak ediliyor. Takdir Teşekkür hesaplama ekranı, bu hafta Cuma günü karne alacak olan pek çok öğrencinin gündemini oluşturuyor. Peki, İlkokul ortaokul lisede kaç puanla takdir ve teşekkür alınır, nasıl hesaplanır?
Not ortalaması baz alınarak hesaplanan takdir ve teşekkür belgesinde 9-10-11-12.sınıf takdir teşekkür hesabı değişti. Peki, İlkokul ortaokul lisede kaç puanla takdir ve teşekkür alınır, nasıl hesaplanır?
KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?
Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.
Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.
Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.
Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.
Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.
TAKDİR TEŞEKKÜR SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?
İlköğretim kurumları yönetmeliğine göre takdir teşekkür hesaplama işlemi, liseye göre farklılık gösterebilecek.
İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi ile ödüllendirilmektedir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener günler sonra sessizliğini bozdu
- Erdoğan ile görüşen Ayşe Ateş'ten dikkat çeken mesaj
- Dervişoğlu'ndan 'Akşener' çıkışı
- Zirve sonrası CHP'den ilk açıklama
- 'Ben de bu iki kişinin katilini arıyorum'
- Mesut Kocagöz cezaevinden çıktı
- 'Yürüyen ağaç' yılın ağacı seçildi
- İstanbul'a yeni tramvay hattı projesi kabul edildi
- Hacı Sabancı'ya 'babalık davası' açıldı
- Erdoğan CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı