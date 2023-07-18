Yayınlanma: 18.07.2023 - 14:36

Güncelleme: 18.07.2023 - 14:36

Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak olan öğrenciler okul kayıtlarının ne zaman başlayacağını ve kayıtlarını nasıl yapacaklarını merak ediyor. Peki, İlkokul ve Anaokulu kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 anasınıfı kayıt tarihleri belli oldu mu? Çocuğum okula ne zaman başlayacak? Çocuğum hangi okula gidecek? İşte ayrıntılar...

İLKOKUL VE ANAOKULU KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması, takvime göre 14 Ağustos itibariyle başlayacak.

Anaokulu kayıtlarının da Ağustos ayının ilk haftası itibariyle başlaması bekleniyor

OKUL YAŞI NASIL HESAPLANIR?

Okul yaşını hesaplamak için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın https://eokulyd.meb.gov.tr/yasHesap.aspx hesabına giriş yapınız. Sonrasında çocuğunuzun doğum tarihini gün, ay, yıl olmak üzere bilgilerini doldurunuz. Ardından hesapla butonuna basın. Bunun ardından çocuğunuzun anaokulu ya da ilkokula başlama yaşının olduğu bir ekran ortaya çıkacaktır.

ANAOKULU BAŞLAMA YAŞI

Anaokulu: Eylül ayı sonu itibarıyla 36-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla açılan okulu,

Ana sınıfı: Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların eğitimi amacıyla örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumları bünyesinde açılan sınıfını tabir etmektedir.

Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılır. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilir.

İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınır.

İLKOKUL 1. SINIF ÖĞRENCİ KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Kayıt/Bilgi Formu (Okuldan Alınacak) Öğrenci Bilgi/Kayıt

Formunu İndirmek İçin Burayı Tıklyanız

İsmi Aday Kayıt Listesinde Olmayanlar İçin Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)

İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı