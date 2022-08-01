İmam hatip liseleri boş kaldı: Köy köy dolaşıp öğrenci arıyorlar
AKP iktidarının dayattığı imam hatip liselerinde boş kontenjan sayısı her yıl katlanarak artıyor. Ardahan’da yurtların ve okulun boş kalması üzerine okul müdürü ve okul aile birliği başkanı, köyleri dolaşarak okula öğrenci bulmaya çalışıyor.
Ardahan’daki Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yeterli öğrenci bulunamadı. Lise ve ortaokul bölümleri için yurtları da olan okulun boş kalması üzerine okul müdürü Şener Bilican ve okul aile birliği başkanı Tutan Çiftçi, köyleri dolaşarak okula öğrenci bulmaya çalışıyor. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve Eğitim Sen Genel Sekreteri İkram Atabay duruma tepki gösterdi.
"KANSER HALİNE GELDİ"
“Bu okul özelinde yaşanan rezalet, ülke genelindeki durumun küçük bir örneği” diyen Özbay, şu ifadeleri kullandı: “Devletin tüm imkânlarının yer yer hukuksuzca seferber edilerek ardı arkası kesilmeden yenileri açılan imam hatipler, eğitim sisteminin adeta kanseri haline gelmiştir. İhtiyaç ve talep kriterlerine aldırmadan açılan, ancak başarı oranı yükseltilemeyen imam hatip okulları bir an önce Anadolu liselerine dönüştürülmelidir. Pandeminin başında bizzat Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı istatistikler hatırlanacak olursa diğer devlet okullarında 50’ye yakın olan sınıf mevcudu ortalaması imam hatip ortaokullarında 16 civarındadır. Talep yok, dayatma var. Ancak o dayatma bile bu kadar sonuç alabilmektedir. Bu tablo, çağdaş milli eğitim sistemi inşa etmek yerine ‘dindar ve kindar nesiller yetiştirmeyi’ kafaya takmış yöneticilere ders olmalıdır. AKP eliyle dikilen gerici eğitim gömleği, Cumhuriyet’in çocuklarına dar gelmektedir.”
"EĞİTİM ARAÇ OLDU"
Atabay da “Bu okulların öğrenci bulmakta zorlandıklarını biliyoruz. AKP iktidarı imam hatip dayatmasından vazgeçmiyor çünkü kendi ideolojik argümanlarını topluma kabul ettirmek için eğitimi bir araç olarak kullanıyor. Yerleşme sonuçlarına da baktığımızda, imam hatip liselerinin tercih edilmediği çok net olarak ortada. Ardahan örneğinde de görüldüğü gibi okul idarecileri okul boş kalmasın diye öğrenci arıyor” açıklamasını yaptı.
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