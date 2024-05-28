Yayınlanma: 28.05.2024 - 12:10

Güncelleme: 28.05.2024 - 12:10

YKS öncesi Türkiye genelinde, yalnızca 12. sınıflar ile mezun öğrencilerin katılabileceği YKS deneme sınavı gerçekleştirildi. OGM Materyal web sitesi üzerinden yapılan sınav için sonuçların, sıralamaların ve puanların görüntüleneceği tarih açıklandı. Peki, YKS deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS deneme sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS deneme sınavı sonuçları 28 Mayıs 2024 Salı günü saat 10.00'dan itibaren açıklanacak.

YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS deneme sınavı sonuçları https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ adresinde erişime açılacak.