İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2025 tarihinin açıklanmasının ardından, sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, İOKBS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2026 MEB İOKBS sınavı ne zaman?

İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi duyurusuna göre, 2026 İOKBS bursluluk sınavı 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00’da yurt genelindeki tüm sınav merkezlerinde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara, tüm sınıf seviyelerinde toplam 80 çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve 100 dakika süre verilecek.

İOKBS SINAVI NE ZAMAN?

Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan yaklaşık bir hafta önce yayımlanıyor. Bu doğrultuda, sınav yerleri ve giriş belgelerinin sınav tarihinden en az 7 gün önce, yani nisan ayının üçüncü haftasından itibaren “www.meb.gov.tr” adresi üzerinden erişime açılması bekleniyor.