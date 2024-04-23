Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:17

Güncelleme: 23.04.2024 - 12:17

5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayabildiği bursluluk sınavı 21 Nisan'da tamamlandı. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan sonuç tarihine çevrildi. Peki, İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte bursluluk sınavı tarihi belli oldu. Buna göre; Bursluluk sınavı sonuçları, 17 Mayıs'ta ilan edilecek.

İOKBS NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?