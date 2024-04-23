İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları için binlerce öğrencinin tarih araştırmaları başladı. Peki, İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:17
İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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5, 6, 7, 8. sınıf ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayabildiği bursluluk sınavı 21 Nisan'da tamamlandı. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan sonuç tarihine çevrildi. Peki, İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte bursluluk sınavı tarihi belli oldu. Buna göre; Bursluluk sınavı sonuçları, 17 Mayıs'ta ilan edilecek.

İOKBS NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

  • Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacak.
  • Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
  • İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
  • Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
  • Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
  • Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
  • Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

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