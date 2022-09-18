İptal edilen KPSS bugün yapılacak
ÖSYM tarafından hazırlanan KPSS sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu iddia edilmiş ve sınav iptal edilmişti. ÖSYM, iptal ettiği KPSS’yi bugün yeniden yapacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 31 Temmuz 2022'de düzenlenen oturumları iptal edilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları, bugün 81 il merkezi ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 104 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.
Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumu 14.45'te başlayacak. Genel Yetenek testinde adaylara 30 Türkçe ve 30 Matematik sorusu yöneltilecek.
Genel Kültür testinde 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 Güncel Bilgiler sorusu bulunacak.
120 soru için adayların 130 dakikası olacak. Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.
ÖSYM'DEN ADAYLARA SAAT UYARISI
"Sınava Giriş Belgesi" ile fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış pasaportu yanında olmayanlar sınava giremeyecek. En az 15 dakika öncesinde sınav binalarına giriş yapılması da zorunlu.
Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda adayların sınav binalarına son giriş saati 10.00 olacak.
Eğitim Bilimleri oturumunda ise en geç saat 14.30'da sınav binalarına giriş yapılması gerekecek.
Sınav öncesi yaşanabilecek aksaklıklara karşı İçişleri Bakanlığı ek önlemler aldı.
81 ilde Nüfus Müdürlükleri sabah saat 7 itibarıyla mesaiye başlayadı.
Ayrıca 6 bin 725 ekip aracı ile bin 949 motosikletli polis ekibi, adaylara yardım için hazır olacak.
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