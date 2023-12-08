Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı mı? YÖS sonuçları nereden öğrenilir?

Yayınlanma: 08.12.2023 - 12:13

Güncelleme: 08.12.2023 - 12:13

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 12 Kasım' da uygulanan 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı.



YÖS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.

YÖS SONUÇLARI NASIL HESAPLANIR?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Hesaplanan standart puanlar, Sayısal Yetenek Testi için 0,45; Temel Matematik Testi için 0,55 katsayısı ile ağırlıklandırılarak, adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Bu koşulu sağlamayan adaylar için ağırlıklı puan hesaplanmayacaktır.

Ağırlıklar puanlar, kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TR-YÖS puanı oluşturulacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.