İSG sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022-İSG/2 sınav günü hangi nüfus müdürlükleri açık olacak?
2022 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na sayılı saatler kaldı. İSG sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022-İSG/2 sınav günü hangi nüfus müdürlükleri açık olacak?
2022 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı bu yıl iknci kez gerçekleşecek. Adana, Ankara, Antalya, Bursa,
2022 İSG/2 NE ZAMAN?
İSG/2 Sınavı 11 Aralık 2022 Pazar günü gerçekleşecek.
2022 İSG/2 SAAT KAÇTA?
Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
2022-İSG/2 SINAV GÜNÜ HANGİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK?
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 11 Aralık 2022 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek. Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
11 ARALIK 2022 PAZAR GÜNÜ 07.00-10.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ
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