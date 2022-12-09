İSG sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022-İSG/2 sınav günü hangi nüfus müdürlükleri açık olacak?

09 Aralık 2022 Cuma, 17:44

2022 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı bu yıl iknci kez gerçekleşecek. Adana, Ankara, Antalya, Bursa,

2022 İSG/2 NE ZAMAN?

İSG/2 Sınavı 11 Aralık 2022 Pazar günü gerçekleşecek.

2022 İSG/2 SAAT KAÇTA?

Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2022-İSG/2 SINAV GÜNÜ HANGİ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 11 Aralık 2022 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecek. Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

11 ARALIK 2022 PAZAR GÜNÜ 07.00-10.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ