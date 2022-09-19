İslami Dayanışma Oyunları'na katılan sporcular konakladı: Böyle bıraktılar!

19 Eylül 2022 Pazartesi, 02:00

Öğrenciler geçen yıl kaldıkları odaların kirli ve dağınık olduğunu gördü. Yurtta kalan ve Selçuk Üniversitesi’nde eğitim gören bir öğrenci yaşadıklarını Cumhuriyet’e şöyle anlattı:

“Okulumuz açılıyor. Ancak yurdu inşaat halinde buldum. Odalarımıza giremedik, her yer çöp ve boya kutularıyla doluydu. Bunun nedenini idareye sorduğumuzda Konya’da yapılmış olan İslami Dayanışma Oyunları’na katılan oyuncuların burada kaldığını, bu nedenle yurdun boya tadilat gibi işlemlerinin başlatıldığını, bundan dolayı odalarımızda kalamayacağımızı söylediler. Farklı odalar verdiler, şu an oralarda kalıyoruz. Ancak yönlendirdikleri odalar da temiz değil.”

Yurdun üç bin kapasiteli olduğunu söyleyen öğrenci, “Bize ‘Geç gelin’ diye bir duyuru da yapılmadı. Geç gelsek okulda devamsızlık yapacaktık. Türkiye’nin dört bir yanından yurda gelenler var. Hâlâ bir çalışma yok. Koridorlar, odalar pis. Öğrenciler mağdur” dedi.

İşte o fotoğraflar: