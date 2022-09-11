Erkek yurduna çevrilmişti: Kredi ve Yurtlar Kurumu geri adım attı!

11 Eylül 2022 Pazar, 02:00

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) İstanbul Kâğıthane’de bulunan ve bölgedeki tek kız öğrenci yurdu olma özelliği taşıyan yurt, öğrencilere haber verilmeden yaklaşık bir ay önce erkek öğrenci yurduna çevrildi. Yurtta kalan 752 kız öğrenci, Zeytinburnu’ndaki Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’na nakledildi. Cumhuriyet, öğrencilerin mağduriyetini 16 Ağustos’ta yaptığı haberle gündeme taşıdı. Haberimizin ardından Sadabad Yurdu, yeniden kız öğrenci yurduna çevrildi. Buna karşın nakli alınan öğrenciler eski yurtlarına geri gönderilmedi. Sadabad Yurdu’na ise yeni öğrenci alımı yapıldı.

Cumhuriyet’e bilgi veren bir KYK yetklisi, erkek yurduna dönüştürme işleminden tepkiler nedeniyle vazgeçildiğini ve yurda yeni kabullerin yapıldığını söyledi. Öğrencilerle ilgili durum hakkında ise bilgisi olmadığını ekledi.

‘MAĞDURİYETLER SÜRÜYOR’

Eğitim-Sen Merkez Kadın Sekreteri Simge Yardım, gelişmenin olumlu ancak yetersiz olduğunun altını çizerek şunları kaydetti: “Eğitimde yaşanan sorunları genel geçer yöntemlerle çözmeye çalışan siyasi iktidar aynı anlayışı sürdürmektedir. Öğrenciler kendi yurtlarına geri gönderilmeli, cinsiyet eşitsizliğini derinleştiren uygulamalardan vazgeçilmelidir.”

‘DÜZENİMİZİ GERİ İSTİYORUZ’

Geri adım atılmasına karşın, nakillerinin yapıldığı yurtta kaldıklarını kaydeden öğrenciler, mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini belirti. İsmini vermek istemeyen bir öğrenci “Ulaşmaya çalıştığımız her kurum birbirine yönlendiriyor. Neden yurdumuza geri dönemiyoruz? Okulumuza en yakın yurt olarak yurdumuza yerleştirilmiştik. Bu büyük bir haksızlık. Sebepsiz yere yurdumuzdan uzaklaştırıldık. Mevcut düzenimizi geri istiyoruz” diye konuştu.

Başka bir öğrenci de “Yeni yerleşen kız öğrenciler yurda yerleştirilirken eski öğrenciler olarak mağdur olduğumuzla kaldık. Sebepsizce çıkarıldığımız yurda geri dönmek istiyoruz” dedi.

