İstanbul Ataşehir'de gençlere ücretsiz üniversiteye hazırlık desteği

Yayınlanma: 07.06.2024 - 17:17

Güncelleme: 07.06.2024 - 17:19

İstanbul Ataşehir'de gençlerin akademik başarılarına katkı sağlamak amacıyla ücretsiz olarak “Üniversiteye Hazırlık Ders Destek Eğitim Programı” sunuluyor. CHP'li Ataşehir Belediyesi tarafından üniversiteye hazırlık sürecinde olan tüm Ataşehirli öğrencilere yönelik programa başvurular 10 Haziran-5 Temmuz arasında yapılabilecek.

Gençlerin akademik başarılarına katkı sağlamak amacıyla başlatılan program, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık sürecinde öğrencilerin en büyük destekçisi olmayı hedefliyor. İlçede yaşayan ve ikametgahı bulunan öğrenciler için sunulan bu hizmet, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında Ataşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (ATABEM) tarafından gerçekleştirilecek. Üniversiteye Hazırlık Ders Destek Eğitim Programı'na katılmak isteyen öğrenciler, 10 Haziran Pazartesi saat 10.00'dan itibaren başlayacak olan online ön kayıt sistemine katılabilecek. Başvurular, 05 Temmuz Cuma saat 17.00'ye kadar devam edecek.

ETKİLİ VE ÖZGÜN BİR MÜFREDAT

Ders desteği programıyla gençleri bu zorlu süreçte yalnız bırakmayan program, etkili ve özgün bir müfredatla eğitim sunacak. Bu sayede öğrenciler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde, sınav tekniklerini geliştirerek ve konu eksiklerini gidererek daha başarı odaklı bir şekilde sınavlara hazırlanabilecek. Program kapsamında sunulan dersler, üniversiteye hazırlık kapsamındaki konuları içererek, öğrencilerin akademik yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına yönelik destekleyici materyaller ve etkinlikler de program kapsamında gerçekleştirilecek.

ADIGÜZEL: GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel “Gençlerimizin eğitim hayatlarında başarılı olmaları ve geleceklerine daha güvenle bakabilmeleri için elimizden gelen her türlü desteği sağlamak en öncelikli hedefimizdir. Tüm gençlerimizi bu değerli fırsattan yararlanmaya davet ediyor, üniversiteye hazırlık sürecinde başarılar diliyorum” dedi.