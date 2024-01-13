İstanbul Okan Üniversitesi'ndeki 'isme özel atama' tartışmaları sürüyor... Prof. Dr. Asım Saldanlı: Suç duyurusunda bulunacağım

Yayınlanma: 13.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 13.01.2024 - 03:00

İstanbul Okan Üniversitesi geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımladığı akademik ilanda, işletme ve yönetim bilimleri fakültesi, turizm ve otel işletme bölümüne profesör alınacağını ilan etti. İlanda, “otelcilik sektörü, destinasyon yönetimi ve turizm psikolojisi alanlarında çalışmalar yapmak” şartları aranırken şartların yanında bir de “Asım Saldanlı” ismi yazıldı. Üniversite dün “isme özel” verilen bu ilanını iptal etti.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM'

Konuya ilişkin ilanda adı geçen Prof. Dr. Asım Saldanlı Cumhuriyet’e konuştu. Saldanlı, söz konusu ilanın bilgisi dışında oluşturulduğunu ifade ederek suç duyurusunda bulunacağını aktardı.

Saldanlı, “İstanbul Okan Üniversitesi’nden bir akademisyen beni telefonla arayarak işletme ve yönetim bilimleri fakültesi dekan arayışı içinde olduklarını ve benim bu görev için uygun olduğumu söyledi. Ancak iki gün sonra beni telefonla tekrar arayarak dekan olarak kendisinin atandığını aktardı. Üst yönetim ile hiçbir görüşme yapılmadan konu kapandı” diye konuştu.

‘TORPİL BEKLEMEDİM’

Üniversite yönetimiyle görüşmelerinin yalnızca bu kadar olduğunu ifade eden Saldanlı, “İlanı ben de basındaki haberlerden gördüm. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi’nde kıdemli profesör olarak görevimi sürdürüyorum. Tüm akademik hayatım boyunca ne kimseden bir torpil bekledim ne de hak etmediğim bir pozisyona gelmek için uğraş verdim” ifadelerini kullandı.