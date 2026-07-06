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İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonucu nereden ve nasıl öğrenilir?

İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonucu nereden ve nasıl öğrenilir?

6.07.2026 12:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonucu nereden ve nasıl öğrenilir?

İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavı sonuçları için bekleyiş sürüyor. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonucu nereden ve nasıl öğrenilir?
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AUZEF bütünleme sınavlarına katılan binlerce öğrenci, akademik durumlarını netleştirebilmek için sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonucu nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

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AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-2026 bahar dönemi AUZEF bütünleme sınavları 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde tamamlandı. Harf notlarının ise sınavların ardından en geç 10 gün içinde öğrencilerin erişimine açılması bekleniyor.

AUZEF SINAV SONUCU NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını AKSİS sistemi üzerinden aksis.istanbul.edu.tr adresinden sorgulayabilecek.

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