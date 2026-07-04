DGS için geri sayım sürerken, ön lisans eğitimini lisans programına tamamlamak isteyen adaylar sınav hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Peki, 2026 DGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? DGS sınava giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte ayrıntılar...

DGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

19 Temmuz 2026’da gerçekleştirilecek DGS’nin sınav giriş belgeleri, 3 Temmuz 2026 saat 10.00’dan itibaren ÖSYM AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişime açılacak.

DGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Adaylar sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden belgeyi indirerek sınav yer bilgilerine ulaşabilecek.