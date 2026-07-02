Dikey Geçiş Sınavı ile ilgili gelişmeler, binlerce adayın gündeminde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Peki, DGS sınavı ne zaman? 2026 DGS giriş belgesi yayımlandı mı?

DGS 2026 NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS), 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacaktır.

DGS GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

DGS giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Giriş yerlerinin sınavdan 10 gün önce erişime açılması bekleniyor.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar 13 Ağustos 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.