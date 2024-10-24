Yayınlanma: 24.10.2024 - 15:03

Güncelleme: 24.10.2024 - 15:03

AUZEF ara (vize) sınav tarihleri yaklaşıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri auzef sınav giriş belgesi yayınlandı mı sorularına hız kazandırdı. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AUZEF güz dönemi ara sınav 2 Kasım - 3 Kasım 2024 tarihlerinde uygulanacak. AUZEF sınav yerleri sınav tarihine yaklaşık bir hafta öne ilan ediliyor. AUZEF sınav giriş belgesi erişiminin en geç 28 Ekim Pazartesi günü duyurulması bekleniyor.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2-3 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2024-2025 eğitim-öğretim yılı AUZEF güz yarıyılı ara sınavları için Auzef sınav giriş belgesi yayınlandığında, http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

AUZEF SINAV TAKVİMİ

Ara Sınavları (Vize) 2 Kasım - 3 Kasım 2024

Bitirme (Final) Sınavları 28 Aralık - 29 Aralık 2024

Bütünleme (Telafi) Sınavı 1 Şubat - 2 Şubat 2025

AUZEF Ara Sınavları (Vize) 12 - 13 Nisan 2025

Bitirme (Final) Sınavları 31 Mayıs - 1 Haziran 2025

Bütünleme (Telafi) Sınavı 12 Temmuz - 13 Temmuz 2025