Yayınlanma: 20.10.2024 - 17:04

Güncelleme: 20.10.2024 - 17:04

ÖGG cevap anahtarı 111. dönem sınavının gerçekleştirilmesinin ardından merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınavları 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. ÖGG cevap anahtarı 111. dönem sınavının gerçekleştirilmesinin ardından merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınavları 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. Peki, Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

111. DÖNEM ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI 2024 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavının 20 Ekim’de yapılacağını duyurdu. Takvim doğrultusunda 111. dönem Özel Güvenlik sınavı 20 Ekim tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirildi. ÖGG sınav soru ve cevapları 22 Ekim'de ilan edilecek.

111. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. 111. dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları 8 Kasım tarihinde açıklanacak.