Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
111. dönem ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı adaylar tarafından sorgulanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme Eğitimi sınavı bugün gerçekleştirildi. Peki, Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG cevap anahtarı 111. dönem sınavının gerçekleştirilmesinin ardından merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınavları 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. ÖGG cevap anahtarı 111. dönem sınavının gerçekleştirilmesinin ardından merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınavları 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. Peki, Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
111. DÖNEM ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI 2024 NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik temel ve yenileme eğitimi sınavının 20 Ekim’de yapılacağını duyurdu. Takvim doğrultusunda 111. dönem Özel Güvenlik sınavı 20 Ekim tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirildi. ÖGG sınav soru ve cevapları 22 Ekim'de ilan edilecek.
111. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özel Güvenlik Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. 111. dönem Özel Güvenlik Sınavı sonuçları 8 Kasım tarihinde açıklanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bebeklerini almak için bekleyenler görevlilerle tartıştı
- CHP'li meclis üyesi Yılmaz istifa etti
- 'Yenidoğan' skandalı Anadolu'ya sıçradı!
- Ailesiyle tünelde yürüdüğü görüntüleri paylaştılar
- İddianamede yer alan ayrıntılar infial yarattı!
- Emekçiler Tandoğan'da tek ses: Geçinemiyoruz
- Mevzu yine Gezi'ye
- Tabelalar söküldü, bebekler 'kamuya' sevk edildi
- Kendisi dışında herkes 'suçlu'
- ‘Yenidoğan çetesi’nin altyapısı ve çözüm