AÖF vize sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF vize tarihleri...

Yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024 - 2025 AÖF Güz Dönemi vize tarihleri merak edilip araştırılıyor. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF vize tarihleri...

AÖF vize sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF vize tarihleri...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2024 - 17:55

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF Güz Dönemi 2024 - 2025 vizeleri için geri sayım devam ederken öğrenciler başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF vize tarihleri...

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Güz Dönemi Ara Sınavı 07-08 Aralık 2024

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 18-19 Ocak 2025

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025


Etiketler: #AÖF #vize

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