İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden protesto: 'Yemek zammı iptal edilsin’

06 Eylül 2022 Salı, 02:00

İstanbul Üniversitesi yeni dönemde yemekhane ücretlerine yüzde 71 zam yaptı. Zamma tepki gösteren öğrenciler, “Ucuz ve kaliteli bir yemekhane hizmeti almak hakkımız. Öğrenciyi gözetmeyen bu kararınızdan geri dönün” dedi.

İstanbul Üniversitesi, yeni dönemde geçerli olmak üzere yemekhane ücretlerine zam yaptı. 3.5 TL olan öğün başı yemek ücreti 6,00 TL’ye yükseltildi. Zamlara tepki gösteren üniversite öğrencileri, dün üniversitenin Beyazıt kampusunda basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasını okuyan Yaren Bedel “2020’de öğrencilerin tepkisi sonucunda geri çekilen zamdan iki yıl sonra bugün okul idaresi yeniden öğrencilerin yemeklerine göz dikmiştir. Temel gıda ürünlerine gelen zamlar, doğalgaz ve elektrik bedelleri, karşılayamayacağımız seviyelere çıkan kira ve yurt ücretleri, kontenjanları ve koşulları yetersiz KYK yurtları yetmezmiş gibi bir de yemekhanemizin ücreti artırılıyor” diye konuştu.

Öğrencilerin kötü koşullarda barındığını belirten Bedel, “Sağlıksız ve ucuz gıdalarla beslenmeye çalışıyoruz. Hatta bazı arkadaşlarımız kalacak yer bulamadıkları için okullarını donduruyorlar. Bir kriz olduğu söyleniyor ancak devlet birçok sermaye grubuna ciddi ödemeler yapıyor”dedi. Bedel, İÜ’nin en çok ödenek alan üniversitelerden biri olduğunun altını çizerek “Bizi sabunsuz ve peçetesiz bırakıyor, yemek hakkımızı gasp etmeye çalışıyorlar. Bu durumu kabul etmiyoruz” dedi.

‘GEÇİNMEMİZİN İMKÂNI YOK’

Cumhuriyet’e konuşan Gazetecilik bölümü öğrencisi Ceyda Elmas, “Bizim KYK bursumuz bu zamları karşılamaya yetmiyor. Bugün üç öğün yemek yediğimizde dahi 720 liralık bir harcama yapmış oluyoruz. Artan parayla da sadece aylık akbilimizi alabiliyoruz. Bugün okulda bir çay içecek dahi paramız kalmıyor” dedi.

Birinci sınıf öğrencisi Zelal Kaya ise “Öğrenciler zor koşullarda yaşarken bu zam bahsinin açılmaması gerekiyor. Bize verilen burs belli, yurt için ödediğimiz para bursumuzun yaklaşık yüzde 90’nını götürüyor. Kalan parayla da geçimimizi sağlamamız imkânı yok” dedi.