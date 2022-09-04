İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler, yemekhane zamlarına karşı seslerini duyuracak
İstanbul Üniversitesi, yeni dönemde geçerli olmak üzere yemekhane ücretlerine zam yaptı. Zamlara tepki gösteren üniversite öğrencileri, 5 Eylül Pazartesi 17.30’da Beyazıt’ta basın açıklaması düzenleyecek.
Türkiye’de bir yandan Türk Lirası’ndaki değer kaybıyla yurttaşların alım gücü her geçen gün düşerken bir yandan da temel ihtiyaçlar için erişilen hizmetlerin ücretine zam üstüne zam yağıyor. Son günlerde elektrik ve doğalgaza gelen zamlar yine ülke gündemine oturdu.
Öğrenciler de bu zam yağmurundan etkilenen önemli bir kesim oldu. Artan yurt ve kira ücretlerinin yanı sıra yemekhanelere yapılan zamlar da gündemde.
İstanbul Üniversitesi’nde de benzer bir durum yaşanıyor. Üniversitenin yemekhane ücretine yapılan zam ile birlikte bir öğün yemek fiyatı 3,5 TL’den 6 TL’ye yükseldi. Öğrenciler duruma tepki göstererek Beyazıt’ta basın açıklaması yapılacağını duyurdu.
İstanbul Üniversitesi’nin Sesi Twitter hesabından yapılan duyuruda, 5 Eylül Pazartesi 17.30’da Beyazıt’ta basın açıklaması yapılacağı bilgisi yer aldı.
Pazartesi günü yapılacak basın açıklamamıza tüm arkadaşlarımız davetlidir. #iuedezamistemiyoruz #bırakınkarnımızdoysun pic.twitter.com/YHzViRwkcW— İstanbul Üniversitesinin Sesi (@iununsesi) September 3, 2022
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