Benzin ve motorine yeni zam geldi!

05 Eylül 2022 Pazartesi, 16:22

Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt zammı haberleri gündemden düşmüyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre benzin ve motorine zam haberi geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam yapıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Motorin litresi 24.52 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 18.66 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litresi 24.65 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 18.81 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litresi 24.67 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 18.79 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.