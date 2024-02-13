İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden rektörülüğe tepki! 'Taciz ve şiddet endişemiz var'

Yayınlanma: 13.02.2024 - 16:27

Güncelleme: 13.02.2024 - 16:27

Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt’ta bulunan ana kampüsü başta olmak üzere tüm yerleşkelerinin kapıları yerli ve yabancı ziyaretçilere açıldı.

Bu kapsamda okullar hafta içi 08.30-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

İstanbul Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, konuya dair yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Üniversitenin kapısı parmaklıklarla kapalı olamaz. Bu acı bir şeydir. Üniversite, öğrencilerini nasıl böyle bir imajla karşılar? 28 Şubat'lardan kalan o kötü izlerin, karanlık günlerin ülkemize yakışmadığını düşünüyoruz.”

ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ YAĞDI!

Konuya dair endişelerini Cumhuriyet TV’de anlatan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Aslan, “Kimlik sorulmadan üniversitemizin tüm alanları şu an ziyarete açık. Bulunduğumuz bölge Fatih’te bulunuyor. 2 yıl önce bir sınavımıza girerken çevik kuvvet eşliğinde sınava girmek zorunda kalmıştık çünkü okulumuzu şeriatçı bir grup basarak bize saldırmıştı. Bizi işaret ederek ‘Müslüman uyuma düşman karşında’ sloganları atıyorlardı. O zaman kampüse sığınmıştık, şimdi böyle bir durum yaşansa ne yapacağız bilmiyoruz” dedi.

"KADINLAR OLARAK GÜVENDE HİSSETMİYORUZ"

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler 1. sınıf öğrencisi Ceren Kumaş ise “Mesele üniversitemizin halka açılması değil zaten güvenli bir kampüs olmaması” dedi ve şöyle devam etti:

“Kapılar kime açılıyor? Özellikle kadınlar olarak güvenlik endişelerimiz var. Zaten kampüste taciz ve şiddet endişemiz var. Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu gibi komisyonlarımız da aktif değil. Alınacak kararlara öğrenciler ve çalışanlar dahil edilmiyor. Tepeden inme kararlarla yaşamımız ve eğitimimiz etkileniyor.”

ÖĞRENCİYE YASAK TURİSTE SERBEST!

Edebiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Aytuğ Bal ise şunları kaydetti:

“İstanbul Üniversitesi her dönem saldırı olan bir üniversite. Yıllardır okul dışarıya kapalıyken bile bu durum çözülemedi. Niyetimiz halk düşmanlığı değil, güvenlik. Burası rektörün kendi alanı değil, öğrencilerin alanıdır ve bu kararı tek başına rektör alamaz. Ben Edebiyat Fakültesi öğrencisiyim fakülteler arası güvenlik yasağı sebebiyle ana kampüse giremiyorum ama herhangi biri her kampüse girebiliyor.”