Fatih'teki cami saldırısında yeni ayrıntılar: İstanbul Üniversitesi'nden açıklama geldi
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fatih Camisi'ndeki saldırıda yaralananlardan Bilal Erdem'in, İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.
İstanbul Üniversitesi'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Üniversitesi (İÜ), Fatih Camisi'ndeki saldırıda yaralananlardan Bilal Erdem'in, İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi" ifadeleri kullanıldı.
NE OLMUŞTU
Dün saat 19.15 sıralarında Fatih Camii’nde meydana gelen olayda iddiaya göre Fatih Camii içerisine girerek slogan atan Ömer S. isimli şahıs, kendisini uyarmak için gelen Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’e bıçakla saldırarak ağır yaralamıştı.
Galip Usta ve Bilal Erdem yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış zanlı yakalanarak gözaltına alınmıştı.
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