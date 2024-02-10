İstanbul'da Barış Merkezi, uzmanlara akademik eğitim verecek: “Ülkemize ve dünyaya umut olacağız”

Yayınlanma: 10.02.2024 - 15:57

Güncelleme: 10.02.2024 - 15:57

Merkezde yürütülecek programda barış ve kalkınma teorileri ile metodolojisi, sürdürülebilir kalkınma, diplomasi ve iş birliği ana konularında kapsamlı bir müfredat işlenecek. Birleşmiş Milletler'in desteğinde Rotary Vakfı ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin katkılarıyla faaliyet gösterecek Barış Merkezi'nde ilk eğitim grubu için programa alımlar, Şubat 2024'te, dersler ise 2025 yılında başlayacak.

Etkinliğe ilişkin konuşan Rotary 2420 Bölge Guvernörü Mehmet Altay, “İstanbul onlarca kökenden ve milletten gelene kucak açmış, barış içinde ev sahipliği yapmıştır. Bu anlamda dünyadaki barış merkezlerin yedincisi olan, Bahçeşehir Rotary Barış Merkezi’nin hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına denk gelen dönemde açılıyor olması, şehrimize çok yakışmıştır. Cumhuriyet’imizin kurucu Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ her zaman idealimizdir. Rotary’nin son 21 yıl içinde yetiştirdiği 1700’den fazla barış elçisi, dünyada 140’dan fazla ülkede barış ve gelişim çalışmaları yapmaktadır. Bu sayı Bahçeşehir Üniversitesi’nde okumak üzere seçilecek ilave 40 barış bursiyeriyle birlikte artmaya devam edecektir” dedi.

Barış konferansları yapılacağına değinen Altay, “Eğitimler sayesinde dünyayı daha iyiye daha yaşanabilir bir hale getirecek olan liderler yetiştirilecektir. Bizler bu tarihi sürece tanıklık etmekten ve bir parçası olmaktan gurur duyuyor, Bahçeşehir Üniversitesi ile yapacağımız iş birliği ile ülkemize ve dünyaya umut olacağımıza yürekten inanıyoruz” dedi.

Öğrenciler deneyimlerini bölgede 9 aylık bir sosyal değişim projesi uygulamak için kullanacak ve sonuçlarını sunacakları bitirme semineri ile programı tamamlayacak. Kariyerlerinin ortasındaki uzmanlara uygun olarak tasarlanmış program, bursiyerlerin öğrendiklerini gerçek dünya senaryolarına entegre edebilmelerini, kendi kurumlarını ve toplumlarını olumlu yönde etkileyebilmelerini sağlayacak.