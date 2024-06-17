İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin yeni kampüsünün temeli atıldı

Yayınlanma: 17.06.2024 - 11:16

Güncelleme: 17.06.2024 - 11:16

İzmir’e dünya çapında, çevreci ve son teknolojiye sahip bir eğitim üssü kazandırmayı hedefleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Güzelbahçe’de inşa edeceği yeni kampüsün temelini büyük coşkuyla attı.

Törene, Törene, İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan ve Ümit Özlale, Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, Geçmiş Dönem İzmir Milletvekilleri Bedri Serter, Necip Nasır, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Komisyon Başkanı İdris Kizir, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güvençer, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, İTB Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Cemal Elmasoğlu ve Emre Kızılgüneşler, EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Ürün, İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Bülent Uçak ve Ercan Korkmaz, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, İZTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Erkoç, İZTO Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Salkım, İsmail Kahraman, Jülide Tutan, Mehmet Şahin Çakan, Nuray Eyigele İşleyen, Serdar Gökhan Arıkan, İZTO Meclis Başkan Yardımcıları Mehmet Tahir Özdemir, Nevzat Artkıy, İZTO Meclis Katip Üyesi Ali Yaramışlı, Proje Mimarı Kerim Miskavi, İlçe Belediye Başkanları, İl Müdürleri, EBSO ve İTB Yönetim Kurulu Üyeleri, Odamız, EBSO ve İTB Meclis, Disiplin Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, İlçe Oda ve Borsaları Yönetim Kurulu Başkanları, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeleri, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı Kurucu Üyeleri, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, akademisyenler ile proje jüri üyeleri katıldı.

VALİ ELBAN: ÖĞRENCİ DOSTU KAMPÜS

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İEÜ’nün kentte özel bir konuma geldiğini belirterek, “Katıldığımız bir toplantıda projeyi görme şansım da oldu. Alan, tamamen insani şartlara göre tasarlanmış, öğrenci dostu bir kampüs. Çevreciliğin bütün unsurlarını içeren özel bir kampüs olarak tasarlanmış. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde artık hedef, dünyada ilk 500’te olabilmek olmalı. Kampüsümüzün başarılı insanlar yetiştirmesini temenni ediyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.

ÖZGENER: ARAŞTIRMACI YÖNÜMÜZ ZENGİNLEŞECEK

İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, tüm dünyada üniversitelerin kavramsal bir değişimden geçtiğine dikkat çekerek, “Evrensel çağdaş bilgi birikiminin genç beyinlere sunulduğu, onlara meslek kazandırmanın yanında ufuklarını genişleten, hayal güçlerini harekete geçiren ve hayata hazırlayan, sürdürülebilir ve inovatif üniversitelere doğru bir eğilim var. Vakıf üniversiteleri arasında birinci sıraya yükselmek ve dünyada tüm üniversite sıralamalarında ilk 500’de yer almak vizyonuyla stratejilerini belirleyen İzmir Ekonomi Üniversitemiz, bir sıçramanın eşiğinde, hedeflerini ileri bir boyuta taşıyor. Üniversitemizin araştırmacı yönünü daha da zenginleştirmesini, yeni buluşlara yönelmesini ve sorunlar daha oluşmadan onları bertaraf edecek yolları geliştirmesini kolaylaştıracak bir ortama, yeni bir yerleşkeye ihtiyaç duyduk” ifadelerini kullandı.

“ÜNİVERSİTENİN TEK SEFERDE YAPTIĞI EN BÜYÜK YATIRIM”

Başkan Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kurulduğu ilk günden itibaren ‘sürdürülebilir akademik başarı’ hedefiyle ilerleyen üniversitemizi, bir üst boyuta taşımamızda büyük katkı sağlayacağına inandığımız Güzelbahçe kampüsümüzün tasarımını, eğitimde öğrenme odaklı olmak ve öğrencilerin bilgi ve deneyim edinmelerini sağlayacak donanımı sunmak üzere kurguladık. Güzelbahçe Kampüsümüzü tam anlamıyla hayata geçirdiğimizde, 2 milyar liralık yatırım ile ülkemizde, bir üniversite tarafından tek seferde yapılan en büyük yatırıma imza atmış olacağız. 130 bin metrekare kapalı alana sahip olacak kampüsümüzde, her fakültenin ihtiyacına yönelik mekanlar oluşturduk ve ortak alanlarla tüm fakültelerin entegrasyonunu sağladık.”

KAMPÜSÜN ÖZELLİKLERİNİ ANLATTI

Kampüsün özelliklerinden de detaylıca bahseden Başkan Özgener, “Ege Bölgesi’nin iklim koşullarına uygun tasarladığımız kampüsümüzde, temiz enerji teknolojilerini kullanılacak ve enerji performansları optimize edilmiş binalar yer alacak. Ayrıca, yerleşke içi ulaşımı da elektrikli araçlarla sağlayacağız. Kampüsümüzün; sadece eğitim merkezi olarak değil, sosyal, sportif ve kültürel özellikleriyle zengin bir yaşam alanı oluşturarak aidiyet duygusunun güçlenmesine de önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Disiplinler arası eğitim ve öğretimi destekleyen, araştırma-geliştirme odaklı, hibrit eğitim anlayışına açık, dönüştürülebilir, esnek mekanlarla bezenmiş bir öğrenme ortamı sunacağız. Öğrencilerimiz yetenek ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş eğitim ile geleceklerini kolayca şekillendirebilecek. Akademisyenlerimiz araştırmaları için yeni laboratuvarlara, araştırma merkezlerine sahip olabilecek ve akıllı bir kampüsün sunduğu tüm olanaklardan öğrencileri ile birlikte yararlanabilecekler. 3 yıl içinde tamamlamayı planladığımız kampüsümüzün, açılışında da hep birlikte olmayı gönülden temenni ediyorum” dedi.

ABACIOĞLU: TOPLUMA SORUMLULUKLARIMIZ VAR

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu ise, yeni ve heyecan verici bir geleceğin temelini attıklarını belirterek, “Biliyoruz, gelecek bugünden farklı olacak. Birçok düşünür ve bilim insanı; ekolojik, dijital ve sosyal değişimin yıkıcı bir dönüşüme evrileceğini öne sürüyor. Üniversiteler, bu süreçte önce kendilerini dönüştürmek; ardından da toplumsal dönüşümün önemli katalizörlerinden biri olmak zorunda. Müfredatlarımız, araştırma önceliklerimiz, topluma karşı sorumluluklarımızın boyutu ve kapsamı değişecek, değişiyor. Güzelbahçe kampüsü bir dönüşüm projesidir ve sürdürülebilir yaşam için yaratıcı ve dönüştürücü çözümler üreten bir üniversite vizyonumuzun belki de en önemli adımıdır. Sayın Başkanımızın ve Mütevelli Heyetimizin liderliğinde; güçlü genlerimiz, nitelikli akademik ve idari kadrolarımız, yaratıcı ve yenilikçi mezun ve öğrencilerimiz ve kentimizdeki tüm paydaşlarımızın desteğiyle bu değişimi ve dönüşümü sağlayabileceğimize yürekten inanıyorum” diye konuştu.

YENİ YATIRIMLAR PLANLANIYOR

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İzmir Ekonomi Üniversitesi ile birlikte öğrencilerin Güzelbahçe’de kalması için yeni yatırımlar ve çalışmalar planladıklarını aktardı. Konuşmasında Güzelbahçe Belediyesi Önceki Dönem Belediye Başkanı Mustafa İnce’ye söz veren Günay, kampüsün çevresine de otoyol bağlantısının yapılması sözünü alacaklarını belirtti.