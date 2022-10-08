Kadro ilanına bir tek isim yazmamışlar

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), rektörlükleri “Kişiye özel atama yapmayın” diye uyarmasına karşın üniversitelerin kadro alım ilanlarındaki kişiye özel atamalara dair soru işaretleri devam ediyor. Son örnek ise Amasya Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanında yaşandı. Profesör, doçent, öğretim üyesi alım ilanında atanacak kişiler için aranan özelliklerin sınırlayıcı ve spesifik özellikler taşıması dikkat çekti.

İSTANBUL / Cumhuriyet
08 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00
Kadro ilanına bir tek isim yazmamışlar
Abone Ol google-news

Eğitim fakültesinde açılan bir kişilik profesör kadrosu için, “Sosyal yalnızlık, iş ahlakı ve sorumluluk, akademik kıskançlık, dedikodu, itibar, güven, mobbing ve işe yabancılaşma ile informal öğrenme” konularında çalışmalar yapmış olmak koşulu arandı.

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon dalında açılan profesör kadrosu için, “Fizik tedavi yöntemlerinin omurga biomekaniği üzerine etkilerinin sonlu elemanlar analizi ile değerlendirildiği çalışmalar yapmış olmak” koşulu arandığı görüldü. 

‘KÖYLÜSÜNÜ’ İŞE ALMIŞTI

Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı, 2020’de gazetemizde yayımlanan “Rektörün köylüsünün hızlı yükselişi” başlıklı haberimizle gündeme gelmiş, bir lisede sayman olarak çalışırken üniversiteye aldığı ve daha öncesinde de çeşitli yerlerde görevler verdiği köylüsü Duran Çuhadar’a özel kadro açmıştı.


Yüksek Öğretim Kurulu YÖK kadro kadrolaşma Amasya Üniversitesi amasya

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler