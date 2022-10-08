Kadro ilanına bir tek isim yazmamışlar

08 Ekim 2022 Cumartesi, 02:00

Eğitim fakültesinde açılan bir kişilik profesör kadrosu için, “Sosyal yalnızlık, iş ahlakı ve sorumluluk, akademik kıskançlık, dedikodu, itibar, güven, mobbing ve işe yabancılaşma ile informal öğrenme” konularında çalışmalar yapmış olmak koşulu arandı.

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon dalında açılan profesör kadrosu için, “Fizik tedavi yöntemlerinin omurga biomekaniği üzerine etkilerinin sonlu elemanlar analizi ile değerlendirildiği çalışmalar yapmış olmak” koşulu arandığı görüldü.

‘KÖYLÜSÜNÜ’ İŞE ALMIŞTI

Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı, 2020’de gazetemizde yayımlanan “Rektörün köylüsünün hızlı yükselişi” başlıklı haberimizle gündeme gelmiş, bir lisede sayman olarak çalışırken üniversiteye aldığı ve daha öncesinde de çeşitli yerlerde görevler verdiği köylüsü Duran Çuhadar’a özel kadro açmıştı.