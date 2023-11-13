Karaman Lisesi'ndeki laiklik karşıtı uygulamalar sürüyor: Pansiyonlarda 'tarikat' sohbeti

Yayınlanma: 13.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.11.2023 - 03:00

Din görevlilerinin “manevi danışman” sıfatıyla okullara girmesinin önünü açan ÇEDES projesi kapsamında Karaman’daki Karaman Lisesi’nde bir vaizin Türk dili ve edebiyatı derslerine girdiği gündeme geldi. Söz konusu vaizin derslerde Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet değerlerini aşağılar sözler sarf ettiğini gazetemiz Cumhuriyet gündeme getirdi. Eğitimcilerin olaya tepkisi sürerken konuya ilişkin okul yönetiminin öğrenci ve velilere tehditte bulunduğu öne sürüldü. Okul yönetiminin, konunun gündeme gelmesinin ardından “Çok fazla yerde dillendirmeyin. Yoksa sınıfta kalabilirsiniz. Her yerde ve herkese konuşmayın” dediği iddia edildi.

Öte yandan ÇEDES projesiyle birlikte ders dışı etütlerde ve bakanlığa bağlı pansiyonlarda tarikatlardan bazı kişilerin “sohbet” adı altında konuşmalar yaptığı belirtildi. Duruma tepki gösteren öğrencilere okul yönetimlerinin sınıfta bırakmaya yönelik tehditlerde bulunduğu, şikâyet eden velilere ise “Çocuğunuzun girmesini istemiyorsanız dilekçe yazın. Ancak dilekçede çocuğunuzun putperest mi, Yahudi mi olduğunu belirtin” yanıtı verildiği kaydedildi.

‘CEMAAT TAKTİĞİ’

İddiaları gündeme getiren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Projeyle insanları inançlar üzerinden kavga ettiriyorlar. Bakanlık sürekli milli ve manevi değerlere atıfta bulunurken, Atatürk’e ve Cumhuriyetimize hakaret edilmesinin neresi milli ve manevi?” dedi. Durumun anayasaya da aykırı olduğunu vurgulayan Özbay, “Edebiyat dersine vaizin girmesi bir eğitim gaspıdır. Otoriteden güç alan yetkililer de velileri ve öğrencilere baskı yapıyor. Baskı mekanizması üzerinden projeyi inatla sürdürmeye devam ediyorlar” diye konuştu.

Tarikatlarla ilişkili kişilerin pansiyonlara girmesine yönelik kendilerine çok fazla bilgi geldiğini aktaran Özbay, “FETÖ’nün yaptığı gibi sohbet adı altında, pansiyonlu okullara cemaatten insan getiriliyor. Bakanlık, cemaat taktiğiyle çocukları zehirliyor” ifadelerini kullandı.