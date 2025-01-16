Son depremler! Deprem mi oldu? 16 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 16 Ocak 2025 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 16 Ocak 2025 Türkiye'deki depremler…

Son depremler! Deprem mi oldu? 16 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2025 - 09:18

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 16 Ocak'ta meydana gelen depremler...

16 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.01.16 08:10:15  37.1968   28.8435       12.4      -.-  1.5  -.-   BEYAGAC (DENIZLI)                                 

2025.01.16 08:07:59  40.8492   31.8020        8.0      -.-  1.4  -.-   SEMERCILER-(BOLU)                                 

2025.01.16 07:44:21  40.2222   28.9540       12.4      -.-  2.0  -.-   NILUFER (BURSA)                                   

2025.01.16 07:19:18  38.4108   37.4470        5.0      -.-  1.1  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

2025.01.16 07:13:20  38.1610   27.2855       16.4      -.-  1.6  -.-   KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR)                         

2025.01.16 07:06:21  37.7158   36.2667        7.6      -.-  1.1  -.-   OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                  

2025.01.16 07:05:38  39.6725   30.1580        7.6      -.-  1.9  -.-   SOBRAN-(KUTAHYA)                                  

2025.01.16 06:53:26  40.8228   34.1212        5.5      -.-  1.7  -.-   AHACIK-BAYAT (CORUM)                              

2025.01.16 06:27:46  37.0302   39.2023        5.5      -.-  1.4  -.-   BAKIRTAS-(SANLIURFA)                              

2025.01.16 06:08:43  38.6660   26.7165        6.7      -.-  1.6  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        

2025.01.16 06:00:29  38.4638   37.5527        7.6      -.-  1.1  -.-   CAYBASI-DARENDE (MALATYA)                         

2025.01.16 05:58:08  34.8147   24.9808       11.9      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    

2025.01.16 05:57:15  40.2232   31.8623        6.7      -.-  1.6  -.-   BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA)                        

2025.01.16 04:51:44  38.4472   37.5960        5.0      -.-  1.2  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   

2025.01.16 04:27:19  38.0003   36.4830       18.9      -.-  1.1  -.-   GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                            

2025.01.16 04:24:56  37.8228   36.2803        5.0      -.-  1.7  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    

2025.01.16 04:16:55  38.3617   38.7508        7.5      -.-  1.6  -.-   SARIOT-KALE (MALATYA)                             

2025.01.16 04:15:51  37.8758   29.2358        8.2      -.-  1.6  -.-   IRLIGANLI-(DENIZLI)                               

2025.01.16 04:14:32  37.8828   29.2432        4.2      -.-  1.8  -.-   IRLIGANLI-(DENIZLI)                               

2025.01.16 04:11:24  37.5370   35.8485        8.2      -.-  0.9  -.-   DURMUSLU-KOZAN (ADANA)                            

2025.01.16 04:02:12  36.4755   26.8375       13.6      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           

2025.01.16 03:46:43  38.4478   37.5928        8.3      -.-  2.5  -.-   ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                   

2025.01.16 03:40:30  40.2058   28.9698        8.9      -.-  1.9  -.-   NILUFER (BURSA)                                   

2025.01.16 03:25:55  39.9118   41.7627       14.2      -.-  1.0  -.-   UZUNARK-PASINLER (ERZURUM)                        

2025.01.16 03:19:45  38.3587   37.2677        9.9      -.-  1.3  -.-   BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

2025.01.16 03:11:01  36.7283   29.2223        5.5      -.-  1.6  -.-   YESILUZUMLU-FETHIYE (MUGLA)                       

2025.01.16 03:02:08  38.0695   27.2372        1.4      -.-  2.6  -.-   CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR)                        

2025.01.16 03:00:57  39.7853   41.1060        2.9      -.-  1.4  -.-   GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM)                    

2025.01.16 02:26:23  38.4077   37.4802        3.0      -.-  0.8  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           

2025.01.16 02:22:51  39.0620   40.5042        5.0      -.-  2.0  -.-   TEPEBASI-(BINGOL)                                 

2025.01.16 02:18:16  38.1620   38.4887        3.0      -.-  1.6  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            

2025.01.16 02:02:13  38.2477   37.3312        5.0      -.-  1.6  -.-   DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

2025.01.16 01:58:45  38.3078   38.0937       12.9      -.-  0.9  -.-   AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)                        

2025.01.16 01:38:40  36.6578   28.0737        7.0      -.-  2.0  -.-   SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)                         

2025.01.16 01:24:22  37.8680   37.8447        2.2      -.-  3.3  3.2   CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)                        

2025.01.16 00:14:05  37.6117   35.4398        5.0      -.-  2.2  -.-   DARILIK-ALADAG (ADANA)                            


Etiketler: #Son depremler #deprem mi oldu #deprem

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