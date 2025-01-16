Son depremler! Deprem mi oldu? 16 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 16.01.2025 - 09:18

Güncelleme: 16.01.2025 - 09:18

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 16 Ocak'ta meydana gelen depremler...

16 OCAK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.01.16 08:10:15 37.1968 28.8435 12.4 -.- 1.5 -.- BEYAGAC (DENIZLI)

2025.01.16 08:07:59 40.8492 31.8020 8.0 -.- 1.4 -.- SEMERCILER-(BOLU)

2025.01.16 07:44:21 40.2222 28.9540 12.4 -.- 2.0 -.- NILUFER (BURSA)

2025.01.16 07:19:18 38.4108 37.4470 5.0 -.- 1.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2025.01.16 07:13:20 38.1610 27.2855 16.4 -.- 1.6 -.- KAPLANCIK-TORBALI (IZMIR)

2025.01.16 07:06:21 37.7158 36.2667 7.6 -.- 1.1 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2025.01.16 07:05:38 39.6725 30.1580 7.6 -.- 1.9 -.- SOBRAN-(KUTAHYA)

2025.01.16 06:53:26 40.8228 34.1212 5.5 -.- 1.7 -.- AHACIK-BAYAT (CORUM)

2025.01.16 06:27:46 37.0302 39.2023 5.5 -.- 1.4 -.- BAKIRTAS-(SANLIURFA)

2025.01.16 06:08:43 38.6660 26.7165 6.7 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

2025.01.16 06:00:29 38.4638 37.5527 7.6 -.- 1.1 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA)

2025.01.16 05:58:08 34.8147 24.9808 11.9 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2025.01.16 05:57:15 40.2232 31.8623 6.7 -.- 1.6 -.- BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA)

2025.01.16 04:51:44 38.4472 37.5960 5.0 -.- 1.2 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2025.01.16 04:27:19 38.0003 36.4830 18.9 -.- 1.1 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.01.16 04:24:56 37.8228 36.2803 5.0 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2025.01.16 04:16:55 38.3617 38.7508 7.5 -.- 1.6 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)

2025.01.16 04:15:51 37.8758 29.2358 8.2 -.- 1.6 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI)

2025.01.16 04:14:32 37.8828 29.2432 4.2 -.- 1.8 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI)

2025.01.16 04:11:24 37.5370 35.8485 8.2 -.- 0.9 -.- DURMUSLU-KOZAN (ADANA)

2025.01.16 04:02:12 36.4755 26.8375 13.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

2025.01.16 03:46:43 38.4478 37.5928 8.3 -.- 2.5 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2025.01.16 03:40:30 40.2058 28.9698 8.9 -.- 1.9 -.- NILUFER (BURSA)

2025.01.16 03:25:55 39.9118 41.7627 14.2 -.- 1.0 -.- UZUNARK-PASINLER (ERZURUM)

2025.01.16 03:19:45 38.3587 37.2677 9.9 -.- 1.3 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2025.01.16 03:11:01 36.7283 29.2223 5.5 -.- 1.6 -.- YESILUZUMLU-FETHIYE (MUGLA)

2025.01.16 03:02:08 38.0695 27.2372 1.4 -.- 2.6 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR)

2025.01.16 03:00:57 39.7853 41.1060 2.9 -.- 1.4 -.- GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM)

2025.01.16 02:26:23 38.4077 37.4802 3.0 -.- 0.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

2025.01.16 02:22:51 39.0620 40.5042 5.0 -.- 2.0 -.- TEPEBASI-(BINGOL)

2025.01.16 02:18:16 38.1620 38.4887 3.0 -.- 1.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

2025.01.16 02:02:13 38.2477 37.3312 5.0 -.- 1.6 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2025.01.16 01:58:45 38.3078 38.0937 12.9 -.- 0.9 -.- AYDINLAR-AKCADAG (MALATYA)

2025.01.16 01:38:40 36.6578 28.0737 7.0 -.- 2.0 -.- SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)

2025.01.16 01:24:22 37.8680 37.8447 2.2 -.- 3.3 3.2 CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)

2025.01.16 00:14:05 37.6117 35.4398 5.0 -.- 2.2 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA)