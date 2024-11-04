Yayınlanma: 04.11.2024 - 09:54

Güncelleme: 04.11.2024 - 09:54

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2024-2025 eğitim yılı takvimine göre, kasım ara tatili için belirlenen tarihler kesinleşti. Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? Ara tatil kaç gün?

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB takvimi ile sorgulanan ilk ara tatil 2024-2025 yılı içerisinde Kasım ayında verilecek. Öğrenciler sömestr (yarıyıl tatili) zamanı verdikleri 15 günlük ara haricinde yılda iki kez ara tatile çıkıyor.

Kasım ara tatili 1-15 Kasım 2024 tarihleri arasına gerçekleşecek. Hafta sonlarıyla birleşen ara 9-17 Kasım tarihlerinin değerlendirilmesine olanak sağlıyor.

ARA TATİL KAÇ GÜN?

Hafta sonu tatillleri hesaba katıldığı öğrenciler 9 günlük tatil yapacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

Sömestr yani yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem arası olan Nisan ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.