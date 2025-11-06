KAYIP ÜNİVERSİTE ARANIYOR! 44 YILDIR…

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.11.2025 11:08:00
Haber Merkezi
Eğitim Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kuruluşunun 44. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, özgür ve özerk üniversite talebini yineledi.

"Tam 44 yıl önce bugün üniversitenin kelime anlamına taban tabana zıt bir zihniyetle Yükseköğretim Kurulu kuruldu. O günden bugüne YÖK’ün gölgesinde sürdürmek zorunda kaldığımız, son yıllardaysa kayyum yönetimleri karşısında gerekliliği daha iyi anlaşılan özgür, özerk üniversite için mücadelemiz; bugün Boğaziçi’nden Hacettepe’ye Türkiye’nin dört bir yanında üniversitelilerin haklı talepleriyle büyüyerek devam ediyor. Bu zor günlerde üniversiteye sahip çıkan tüm üniversite bileşenlerini selamlıyoruz."

EĞİTİM SEN ANKARA 5 NO’LU ÜNİVERSİTELER ŞUBESİ

