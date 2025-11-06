KAYIP ÜNİVERSİTE ARANIYOR! 44 YILDIR…

"Tam 44 yıl önce bugün üniversitenin kelime anlamına taban tabana zıt bir zihniyetle Yükseköğretim Kurulu kuruldu. O günden bugüne YÖK’ün gölgesinde sürdürmek zorunda kaldığımız, son yıllardaysa kayyum yönetimleri karşısında gerekliliği daha iyi anlaşılan özgür, özerk üniversite için mücadelemiz; bugün Boğaziçi’nden Hacettepe’ye Türkiye’nin dört bir yanında üniversitelilerin haklı talepleriyle büyüyerek devam ediyor. Bu zor günlerde üniversiteye sahip çıkan tüm üniversite bileşenlerini selamlıyoruz."

EĞİTİM SEN ANKARA 5 NO’LU ÜNİVERSİTELER ŞUBESİ