Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapıları eğitimcilere kapandı

10 Eylül 2022 Cumartesi, 02:00

Fotoğraflar: Necati Savaş

30 Ağustos’ta Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, 8 Eylül’de ise Eğitim-Sen’in Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önüne gitmesini engelleyen polis, dün de Eğitim-İş’in bakanlık önüne gitmesini engellemek için sendika binasını polis ablukasına aldı, bakanlık önünde de onlarca polis aracı nöbet tuttu. Öğretmenler, sendika binasının olduğu sokağa barikat kuran polislere, “Dikkat dikkat; öğretmeniniz konuşuyor, açın yolumuzu” diyerek seslendi.

‘YASA İPTAL EDİLSİN’

Eğitimcilerin sürece dahil edilmediği gerekçesiyle eleştirilen Öğretmenlik Meslek Yasası’nın iptal edilmesi, kariyer Basamakları Sınavının yapılmaması ve öğretmenlerin özlük hakları ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi amacıyla tepki gösteren ve sokağa çıkan öğretmenler bir kez daha polis engeliyle karşılaştı.

BASINA DA ENGEL

Bakanlık önüne gitmek üzere sendika genel merkezi önünde toplanan ancak polis tarafından engellenen Eğitim-İş üyesi öğretmenler, “Öğretmene değil, çetelere barikat” sloganı attı ve İzmir Marşı’nı okudu. Öğretmenler, basın mensuplarının alana alınmamasına ise “Özgür basın susturulamaz” sloganıyla tepki gösterdi. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Türkiye Cumhuriyeti’nin polisine sesleniyoruz. Aldığınız talimat hukuksuzdur. Öğretmene saygı duyun, barikatı açın” dedi. Özbay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “çapulcu” açıklamasına da “Çapulcu başkasının hakkını gasp edene, çalana, talan yapana denir. Çapulcuların kim iyi olduğunu iyi biliyoruz” tepkisini gösterdi. Öte yandan sendika, polis barikatı nedeniyle planladığı Anıtkabir ziyaretini yapamadı.

‘MÜCADELEYİ YÜKSELTECEĞİZ’

Özbay’ın, “Barikatı açmazsanız üç gün buradayız” açıklamasının ve tartışmaların ardından bakanlık önünde, kısıtlı katılım ile basın açıklaması yapılmasına izin verildi. Bakanlık önünde konuşan Özbay, şunları kaydetti: “Altı saat boyunca polis barikatının arkasında bekletildik. Bu ucube kanun, Saray’ın arka odalarında, işbirlikçi yandaş sendikalarla hazırlandı. Kanun hem usul hem de esas açıdan sorunlu. Talimatla, tepeden inme biçimde, öğretmenlerin sorununu çözmeyecek biçimde hazırlandı. 12 maddelik, göstermelik bir kanunla karşı karşıyayız. Bu ucube kanun geri çekilsin, eğitimcilerin taleplerini dikkate alacak şekilde düzenlensin. Gerekirse iş bırakma eylemi, boykot sürecini öreceğimizi, mücadelemizin yoğunluğunu artıracağımızı ilan ediyoruz.”